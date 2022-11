Paola Barale, “Per fare Madonna mi davano 1 milione di lire”/ “Smisi quando…”

Paola Barale parla di quando faceva la sosia di Madonna: “Guadagnavo un milione…”

Quali furono gli esordi di Paola Barale? Non tutti sanno che la concorrente di Ballando con le Stelle iniziò la sua carriera facendo la sosia di Madonna. In un’intervista al Corriere della Sera, Paola Barale ha rivelato che durante ogni serata guadagnava un milione delle vecchie lire: “Se non fosse esistita Madonna oggi sarei un’insegnante di ginnastica. Lei ai tempi era unica, senza considerare che ballava benissimo. Non era facile per me ma l’ho fatto perché all’epoca mia madre mi dava 5mila lire di mancia a settimana mentre per fare Madonna mi davano 1 milione (di lire) a sera”.

La somiglianza tra le due era palese tanto che proprio grazie a questo lavoro Paola Barale iniziò ad incontrare i sosia di altri personaggi: “Grazie a questo lavoro ho preso il mio primo aereo. Mi ritrovavo con gli altri sosia, quelli di Michael Jackson, Grace Jones, eravamo un gruppo. Mia mamma mi cuciva i costumi”. Poi però avvenne un episodio che spinse Paola ad abbandonare i panni di Madonna. Una volta un fan di Madonna le fece una proposta inaspettata che la turbò molto. La Barale ha rivelato: “Ma una volta un imprenditore di Parigi, fan di Madonna, mi chiamò per uscire da una torta e lì ho detto basta”.

Paola Barale è diventata famosa per essere la sosia di Madonna. In un’ospitata a Domenica In, la Barale aveva raccontato di aver vissuto quel periodo come un trampolino di lancio: “Non sapevo cantare e ballare. Madonna per me era Madonna. Non mi divertivo, perché dovevo fare qualcun altro. Però è stato il mio trampolino di lancio. L’ho sempre fatto con ironia, perché l’ironia ti salva sempre. Bella? Insomma. Sono sempre stata insicura sulla mia fisicità. Anche quando facevo Madonna… quello che avete visto, avevo una guepiere che mi ha fatto una sarta di Fossano, la parrucca l’ho comprata vicino a Fossano. Madonna aveva la guepiere di Gaultier, i migliori parrucchieri del mondo. Quindi io ero la sosia de noi altri. Non mi sentivo veramente molto bene”.

Nel 2016 il social media manager di Madonna commise una gaffe pubblicando su Instagram una foto di Paola Barale al posto di quella di Madonna: “Sì, Madonna ha pubblicato una mia foto, è successo nel 2016. Ne hanno parlato tanto e devo dire che è stato molto divertente, più per me che per lei. Lei si è resa conto dell’errore, ha tolto la foto. Credo che non l’abbia pubblicata lei. Penso che Madonna abbia qualcuno. Sarà stato uno stagista molto giovane che si è sbagliato e che sarà stato licenziato in tronco. Perché dopo 30 minuti che è successo questo fatto, la foto è stata tolta”.











