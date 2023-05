PAOLA BARALE: PERCHÈ NON HA AVUTO FIGLI E L’ABORTO/ “Menopausa a 41 anni? Ho subito un grave lutto…”

Ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, Paola Barale ripercorre alcuni momenti importanti della sua carriera ma anche della sua vita privata. Nel particolare, la showgirl e conduttrice fa cenno anche alla menopausa arrivata a 41 anni, spiegando essere giunta poco dopo un drammatico lutto nella sua vita.

“La menopausa? È un passaggio un po’ delicato, è stata una situazione inaspettata che è arrivata dopo la morte della mia migliore amica Peppa. Questo perché i forti stress possono anche portare a questo.” ha raccontato Paola Barale non senza dolore in diretta su Rai1. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Paola Barale e l’aborto

Paola Barale non ha mai rinunciato all’amore e, da ragazzina, immaginava spesso di essere una mamma. Diventando adulta, però, i figli non sono arrivati anche se, in un momento particolare della sua vita, la Barale ha scoperto di essere incinta. Una gravidanza che, tuttavia, ha scelto di non portare avanti come ha confessato lei stessa nel corso di una lunga intervista rilasciata sulle pagine del magazine Effe.

«Quando decisi di interrompere la gravidanza, il ginecologo mi disse: ‘Guarda, Paola, che un domani te ne potresti pentire’. Ma si può avere un bambino per evitare di pentirsi di non averlo avuto? Oggi che vedo le mie amiche che ormai hanno figli adolescenti, penso che non vorrei essere al loro posto. Io che ero già tanto apprensiva con i miei cani, figuriamoci quanto mi sarei stressata», le parole della showgirl che, pur avendo un istinto materno, decise di rinunciare alla gravidanza.

L’istinto materno c’è sempre stato in Paola Barale come racconta lei stessa sulle pagine di Effe. “Mia madre mi dice che quando ero ragazzina ripetevo di voler diventare mamma. In effetti ho sempre amato l’idea di famiglia, e i bambini mi piacciono”, ha ammesso la showgirl che, nonostante tutto, anni fa, scelse di non vivere l’esperienza della maternità.

Perchè, dunque, decise di interrompere la gravidanza? “Ero rimasta incinta dopo solo un mese che stavamo insieme. Non avevo nessuna garanzia che sarebbe durata. E anche se non ho nulla contro le mamme single, non era quello che volevo per me in quel momento”.











