Paola Barale, problemi a Ballando con le stelle?/ “Stressa le sarte, innervosisce gran parte del cast”

Paola Barale capricci dietro le quinte di Ballando? L’indiscrezione

Paola Barale, dopo una lunghissima assenza dal mondo televisivo, si è rimessa in gioco a Ballando con le stelle. Nonostante non brilli in classifica, il suo stile ha conquistato il pubblico e anche la severa giudice Selvaggia Lucarelli. A quanto pare se dal pubblico viene apprezzata, dietro le quinte del talent la conduttrice sarebbe abbastanza capricciosa.

A rivelare questo retroscena su Paola Barale è il giornalista Alberto Dandolo che, ai microfoni del settimanale Oggi, dichiara: “Ciò che forse si ignora è la grandissima attenzione che la simpatica Paola dedica ai suoi outfit e stressa le sarte.” Da questa indiscrezione sembra che conduttrice abbia uno stylist personale dietro le quinte di Ballando con le stelle. Il giornalista, dunque, aggiunge: “Si mormora che la sartoria del programma sia assai sotto pressione per le richieste di quest’ultima e sia costretta a lunghe ore di lavoro per assecondare le aspettative della showgirl di Fossano”. Ovviamente, si tratta solo di voci di corridoio ma potrebbe esserci della verità in queste parole?

Paola Barale è entusiasta dell’esperienza di Ballando con le stelle, ma sembra che il cast dello show condotto da Milly Carlucci non possa dire altrettanto. Secondo l’indiscrezione del giornalista Alberto Dandolo tra le pagine di Oggi, il fatto che la conduttrice monopolizzi la sartoria del programma, crea un certo malcontento.

Secondo il giornalista, Paola Barale avrebbe “innervosito gran parte del cast che, a causa sua, vede sottrarsi tempo e attenzioni da parte delle brave sarte di mamma Rai“. Insomma, la concorrente tanto amata e apprezzata starebbe dando parecchie grane al talent show: cosa accadrà? Intanto, la bella conduttrice è riuscita a rimanere in gioco anche grazie la volontà del pubblico che lei stessa ha ringraziato per il suo sostegno.

