Una Paola Barale senza peli sulla lingua quella che si è raccontata ai microfoni di Non Lo Faccio X Moda, il nuovo podcast di Giulia Salemi. La celebre showgirl ha parlato dei suoi esordi nel mondo dello spettacolo, di amore, ma ha lanciato anche qualche stoccata non da poco, come quelle ad Alfonso Signorini e a Stefano De Martino.

Nel particolare, Barale ha ricordato l’episodio in cui, nel 2017, è stata paparazzata in topless e le foto sono poi finite sul settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini. Una ‘violazione’, come lei stessa l’ha definita, che ha portato la showgirl a denunciare ma senza successo perché poi “persi la causa”. “[…] è stata una violazione, dovresti dirlo al tuo amico Alfonso Signorini.”, è stata la stoccata lanciata dalla Barale attraverso Giulia Salemi, che con Signorini ha lavorato al Grande Fratello.

Paola Barale lancia stoccate al suo ex fidanzato Raz Degan e a Stefano De Martino: cos’ha detto

Stoccate, come dicevamo, sono arrivate anche per Stefano De Martino. L’occasione è stata un elogio fatto da Paola Barale a Belen Rodriguez, ex moglie di De Martino, che, secondo lei, meritava molto di più dalla TV. “Io non la conosco benissimo però per quanto l’ho vista, canta bene, balla bene, non è stata valorizzata per quello che poteva fare. Stefano in un attimo è diventato conduttore.”, sono state le parole piccate della showgirl, che infine ne ha avute anche per il suo storico fidanzato ex Raz Degan. Ricordando della sorpresa che gli fece all’Isola dei Famosi nell’edizione in cui il modello vinse il programma, Paola Barale ha dichiarato: “Me lo dicono tutti che non è molto simpatico, non so perché ci sono voluti tutti questi anni per capirlo.” E a proposito di amore, la showgirl ha concluso dicendosi single e smentendo vari gossip.