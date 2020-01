Paola Barale/ Raz Degan cancellato: “mi ha fatto male”. Nuovo amore per lei?

Paola Barale cancella i vent’anni trascorsi accanto a Raz Degan. La showgirl, ufficialmente single dopo la fine della lunga storia d’amore con Degan, ospite dell’ultima puntata di Live – Non è la D’Urso, ha fatto intuire di aver cancellato totalmente Raz dal suo cuore. Dopo la rottura, sembrava che i due avessere trovato un modo per continuare a stare insieme al punto che, durante la partecipazione di Degan all’Isola dei Famosi, sembrava che i due potessero tornare insieme. Un ritorno di fiamma che non è mai arrivato al punto che i due, lentamente, si sono allontanati fino a rompere definitivamente il rapporto. Stupendo il pubblico di Barbara D’Urso, la Barale ha svelato per la prima volta in che rapporti è con Raz Degan: quest’ultimo, esattamente come Gianni Sperti, è considerato dalla showgirl come una persona che le ha fatto tanto male al punto da averlo ormai messo nel dimenticatoio. Sarà così anche per Raz Degan?

Paola Barale ancora single? Nessun nuovo amore all’orizzonte

Dimenticato definitivamente Raz Degan, Paola Barale ha un nuovo amore? Tutto tace sulla vita privata della showgirl che, dopo aver condiviso la propria vita accanto all’israeliano per anni, si sta godendo la vita da single. Per il momento, infatti, non ci sono indizi che facciano pensare alla presenza di un nuovo compagno. La showgirl, infatti, trascorre le sue giornate insieme agli amici, ma non chiude le porte all’amore. La storia con Degan, infatti, è finita da tempo e, di fronte ad un uomo che la colpisca non solo fisicamente, ma anche mentalmente, Paola sarebbe pronta a tuffarsi in una nuova relazione? Dopo Raz Degan che ha trovato una nuova compagna, anche Paola Barale riuscirà a trovare un nuovo amore?

