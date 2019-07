Paola Barale/ Raz Degan e quelle dinamiche nei reality che…

La più grande passione di Paola Barale è il viaggio, molto di più di una semplice vacanza. Negli anni ha imparato a cogliere la differenza fra i due momenti di relax, come dimostrano le tante foto condivise sui social. Una vera e propria vita da nomade quella della showgirl, che non esita a lanciarsi in diverse avventure. Una delle ultime in mezzo al deserto, nel nulla più assoluto e con una sola tenda a disposizione. “Lo voglio far diventare un progetto”, svela al Maurizio Costanzo Show, in replica su Rete4 questa sera, domenica 28 luglio 2019. Per la Barale è importante ritagliarsi infatti uno spazio speciale che superi i confini del tempo. Nei suoi itinerari in giro per il mondo, ha scoperto che la percezione dei giorni trascorsi lontani dal proprio Paese viene in qualche modo dilatata. “Il ricordo del viaggio, quando torni a casa ti sembra di essere stato lontano anche un mese”, ha sottolineato. Durante l’ospitata la Barale ha fatto anche un breve cenno a La Talpa, il programma che l’ha vista come inviata nel 2008. Nelle ultime settimane è stata Paola Perego, all’epoca conduttrice della stessa edizione, a ritornare sull’argomento ed a parlare di un possibile ritorno del programma. Con il benestare del direttore Carlo Freccero, ovviamente, ma anche di nuovo al fianco della Barale.

Paola Barale ecco cosa la lega ai reality

Paola Barale non avrà partecipato in prima persona all’Isola dei Famosi, ma grazie a Raz Degan ha vissuto alcuni risvolti del reality. Ha scelto infatti di raggiungerlo prima della sua vittoria e consacrazione come Naufrago nell’edizione di due anni fa. Per questo comprende fin troppo spesso le dinamiche che si instaurano fra i concorrenti, sotto pressione per la fame e per le tante situazioni di scontro con gli altri compagni. Al Maurizio Costanzo Show, Paola Barale rievoca brevemente quel momento, come scopriremo grazie alla replica che Rete 4 trasmetterà nella sua prima serata di oggi, domenica 28 luglio 2019. “Sei totalmente disarmato a livello emotivo e qualsiasi cosa la percepisci in modo diverso”, dice infatti intervenendo sulla brutta esperienza vissuta da Riccardo Fogli nell’edizione di quest’anno. Per la showgirl infatti questo tipo di programma lascia nudi, in balia di qualsiasi tipo di onde. Il discorso ruota anche attorno ai professionisti che lavorano nel dietro le quinte del reality: ricorda perfettamente come nessuno, pur conoscendola, le rivolgesse la parola per non influenzare l’andamento dello show.

