Paola Barale sbotta: “Sono stanca di parlare dei miei ex fidanzati”/ “Oggi sono single ed è meraviglioso”

Paola Barale stanca del gossip? “Mi sono rotta le scatole…”

Paola Barale si è stancata di parlare degli amori del passato. In ogni intervista, la concorrente di Ballando con le Stelle si ritrova ad affrontare argomenti legati ai suoi ex. Non mancano mai domande su Gianni Sperti e Raz Degan. In un’intervista al Corriere della Sera però Paola Barale non le manda a dire e spiega di essersi stancata di dover parlare dello stesso argomento: “Degli amori di quando avevo 25 anni chissenefrega. Anche perché, se sono finiti, ti rompi anche un po’ le scatole di parlarne. Essere un personaggio pubblico non vuole dire che appartieni al pubblico”.

Da anni Paola Barale si definisce single e, dopo alcune delusioni in amore, la showgirl ha confessato che non avrebbe rinunciato al divertimento sotto le lenzuola e infatti al settimanale F ha confessato: “Mi sono accorta che la vita da single è meravigliosa. Semmai il problema è che più stai da sola, più ti abitui a starci”, e ancora: “Il se*** non manca. Come dice Eva Robin’s: in attesa di quello giusto che però non cerco mi diverto con quelli sbagliati“. Oggi la showgirl sembra finalmente aver ritrovato un equilibrio e lei stessa ha rivelato che i partner con cui divertirsi sotto le lenzuola non le sarebbero mai mancati. Al settimanale F la showgirl ha confessato anche che non le dispiacerebbe avere un’avventura “al femminile”: “Se dovesse capitare, non mi precludo niente”, ha detto.

Paola Barale lancia una frecciata a Roly Maden. Nel corso della scorsa puntata di Domenica In, il professionista di Ballando con le Stelle era stato tirato in ballo da Rossella Erra che aveva sottolineato come tra Paola e Roly fosse mancata l’intesa. La Barale non ha dato torto a Rossella e questo deve aver innescato la reazione di Roly che ha chiamato in trasmissione per intervenire spiegando che Paola Barale era stata lenta nell’apprendimento. La Barale era rimasta molto male e oggi nell’intervista al Corriere della Sera ha detto: “Roly ha avuto un’uscita infelice ma credo sia colpa della sua scarsa padronanza della lingua”. Poi ha aggiunto: “C’è chi è lento a imparare una salsa in tre giorni e chi una lingua in 20 anni”.

Paola Barale spera ora nel ripescaggio: “Mi dispiace tanto essere stata eliminata anche se spero nel ripescaggio. Temo di essere un diesel”. Paola Barale è stata pesantemente attaccata dalla giuria e in particolare da Selvaggia Lucarelli che aveva dichiarato di non avere aspettative su di lei: “Ora voglio sfruttare al meglio questa opportunità ma credo che le aspettative che ci sono su di me oggi siano legate a un’immagine di tanti anni fa che non mi rappresenta più così: sono sempre io, però sono cresciuta”.











