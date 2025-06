Paola Barale senza filtri. Ospite di recente a Non lo faccio x moda, il podcast condotto da Giulia Salemi, la nota showgirl si è raccontata con sincerità, parlando del suo passato, del presente e dei progetti futuri, sia personali che professionali. Con l’ironia che da sempre la contraddistingue, Paola si è definita una “ex showgirl in pensione“, facendo riferimento alla sua attuale situazione nel mondo dello spettacolo. Durante la chiacchierata, ha spiegato che, in realtà, il suo sogno iniziale non era affatto quello di lavorare in televisione.

Al contrario, avrebbe voluto diventare insegnante di scienze motorie, una scelta che all’epoca le sembrava più semplice e con il vantaggio di avere l’estate libera. Ma, il destino aveva altri piani. Difatti, tutto cambiò quando qualcuno notò la sua forte somiglianza con Madonna. “Mi truccarono come lei e videro subito la somiglianza“, ha raccontato. Da lì, le scattarono alcune foto che finirono all’agenzia Caremoli, nella sezione dedicata ai sosia. Fu lì che prese il via la sua carriera: “Mi pagavano un milione di lire a serata“, ha ricordato.

Paola Barale parla del suo uomo ideale: cos’ha detto

Dopodiché, Paola Barale ha parlato anche della sua vita personale. Negli anni, la showgirl è stata al centro del gossip per le sue storie d’amore. In particolare, si è parlato molto del suo matrimonio con Gianni Sperti, terminato non nel migliore dei modi. Subito dopo la separazione dall’opinionista di Uomini e Donne, Paola ha poi iniziato una relazione con Raz Degan, destinata a durare moltissimi anni. Dopo la rottura, i due si sono riuniti all’Isola dei Famosi, dove molti tifarono per un loro ritorno di fiamma. Alla fine, però, i due hanno preso strade separate, non tornando insieme.

Ad oggi, Paola ha le idee chiare su ciò che vuole dagli uomini. “I ragazzi mi piacciono boni e giovani. Spero di girare l’angolo e sbattere contro un metro e novanta, nero e bellissimo”, ha detto la Barale durante l’intervista al podcast di Giulia Salemi, “Non lo faccio x moda”.