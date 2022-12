Paola Barale si ritira da Ballando con le Stelle/ “Mi sono sentita fallita, ma…”

Paola Barale si ritira da Ballando con le Stelle 2022 e lancia una stoccata ai giudici: “Pretendevano troppo da me”

Anche se Paola Barale sente la mancanza di Ballando con le Stelle 2022 non tornerà a gareggiare. “Sono andata dal medico e non mi ha dato l’ok per ballare e questa sera non posso ballare”, spiega mentre scende in pista da ballo insieme al suo insegnante Roly Maden. Riguardando la sua avventura su Raiuno, la soubrette ripercorre le tappe principali del talent, soffermandosi sulla delusione e la rabbia scaturiti dopo l’eliminazione. “Mi sentivo fallita nei confronti del maestro, proprio perché sono uscita con la salsa. Sono uscita perché c’erano troppe aspettative su di me. Pretendevamo da me delle cose che non mi appartengono più”, commenta la showgirl.

“Volevo portare una ventata di concreta legegerezza, ma tutto mi sono sentita ma non leggera. Cercando di accontentare tutti quanti non sono riuscita a fare quello che volevo fare. Mi sono sempre affidata e fidata delle altre persone e non solo del mio maestro, ma questa volta vorrei fare ciò che dico io…”, racconta la Barale nella clip. “E’ stata una sofferenza scegliere il ballo”, spiega la Barale a proposito delle prove in settimane.

“Per me va bene tutto, ma secondo me le cose si possono dire in modo molto diverso”, sottolinea di nuovo in riferimento al rapporto burrascoso coi giudici. “Mi vedo un boiler che cammina, ho ansia e una sorta di imbarazzo. Ho l’ansia del ripescaggio…” Ad ogni modo la Barale non parteciperà alla gara dei ripescaggi, in quanto le condizioni fisiche – a quanto pare – non glielo consentono.

