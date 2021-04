Paola Barale/ Single dopo il divorzio con polemiche da Sperti e Raz Degan..

Paola Barale ospite di Avanti un altro pure di sera e ancora single!

Ad Avanti un altro Pure di sera Paola Barale sarà chiamata a mettersi in gioco e questa volta non con interviste varie sui suoi ex illustri (vedi Gianni Sperti o Raz Degan) ma come concorrente dello speciale Avanti un altro pure di sera che metterà al confronto Vizi e nuove frontiere. Una sorta di Ciao Darwin in versione quiz che tra giochi, sfondoni e vip, ha portato a casa importanti risultati, ma quale sarà il ruolo di Paola Barale? I suoi fan avranno modo di vederla all’opera questa sera sperando che il suo amore per i viaggi, spesso condivisi proprio con il suo ex Raz Degan, possano aiutarla ad affrontare al meglio le domande. I fan comunque si attendono qualche cenno alla sua vita privata, anche se attualmente sembra sia single, o ai suoi ex. La conduttrice, classe 1967, era regina in tv tra gli anni Novanta e i Duemila e non solo per via della sua professione che l’ha teneva spesso in tv ma anche per la sua vita privata a cominciare dal noto Marco Bellavia con il quale ha avuto una relazione di tre anni agli inizi degli anni ’90 e finendo al discusso matrimonio con Gianni Sperti.

La storia con Raz Degan e il tradimento con Kasia Smutniak

I due sono stati marito e moglie ma poi tutto è finito tra un turbinio di polemiche, frecciatine e rivelazioni sempre poco chiare. Il matrimonio è durato dal 1998 al 2002 e proprio quando Paola Barale era in via di separazione ha conosciuto Raz Degan. La loro grande storia d’amore è poi finita nel 2015 ma ancora oggi in molti sperano che i due si possano ritrovare un giorno. Nonostante tutto quello che si disse all’epoca, Paola Barale ci tenne a precisare che mai ha tradito il marito Gianni Sperti e anche che, nonostante tutto, lui non le ha lasciato dei buoni ricordi. Parole che hanno ferito il ballerino che a stento ha rimesso insieme i pezzi della sua vita dopo la fine del matrimonio con la Barale. Anche lei comunque è stata tradita da Raz Degan, nel 2008, con Kasia Smutniak, ma questo non le ha impedito di tornare poi insieme al modello.

