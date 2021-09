Paola Barale, spunta l’indiscrezione/ “Credo volesse fare il Grande Fratello Vip”

Paola Barale è una delle donne del mondo dello spettacolo più amate dal pubblico. Schietta, sincera e senza peli sulla lingua, la showgirl, nel corso degli anni, ha dimostrato tutto il suo talento. Da qualche anno, però, manca dal piccolo schermo. Solo interviste e ospitate per la showgirl che, tuttavia, secondo alcune indiscrezioni circolate nelle scorse settimane, starebbe per tornare in tv. Secondo Novella 2000, infatti, Paola Barale sarà una concorrente di Ballando con le stelle 2021 che partirà sabato 16 ottobre e che avrà tra i concorrenti anche Albano Carrisi, Morgan, Federico Fashion Style, Mietta, Sabrina Salerno, Valeria Fabrizi e Fabio Galante.

Paola Barale, dunque, è pronta a tornare in tv e scendere in pista? In attesa della conferma ufficiale, tuttavia, pare che la showgirl avrebbe volentieri partecipato anche al padre di tutti i reality ovvero il Grande Fratello Vip 6.

Paola Barale e l’indiscrezione sul Grande Fratello Vip 6

Il Grande Fratello Vip 6 comincerà ufficialmente lunedì 13 settembre. Il cast è già stato annunciato, ma non mancano i vip che hanno rifiutato la proposta come lo stesso Albano Carrisi che ha anche svelato il motivo per cui ha deciso di non partecipare. Paola Barale, invece, pare che avrebbe partecipato volentieri al reality.

A svelarlo è Davide Maggio rispondendo alle domande dei followers su Instagram. “Paola Barale a Ballando con le stelle?”, gli ha chiesto un follower e il giornalista ha risposto – “Credo volesse fare pure il Grande Fratello Vip“. Paola Barale, dunque, è pronta a tornare in tv con tutta la sua energia?

