Paola Barale veste Paolo Bonolis da donna / “Me lo ha chiesto tua moglie Sonia”

Paola Barale da Paolo Bonolis con una missione: ringiovanirlo. Almeno dal punto di vista del look. “Innanzitutto grazie per questo invito che non è nemmeno partito da te“, dice la showgirl al conduttore di Avanti un Altro. “Sono stata convocata dal massimo responsabile di questo programma, tua moglie Sonia. Lei è il massimo responsabile anche della tua vita. Mi ha chiesto un aiuto..“. Bonolis è molto preoccupato e risponde con la sua consueta ironia: “Dovrei chiederlo io aiuto, sono agli arresti matrimoniali”. La Barale allora viene al punto: “So che ti vesti con la colla e direi che siamo rimasti ad un look molto classico”. La showgirl ne ha anche per Luca Laurenti, che per Bonolis è vestito da buttafuori. “Questo abbigliamento andava bene venti anni fa. A Milano funziona diversamente: ho amici che mescolano l’abbigliamento uomo donna indipendentemente dal loro orientamento sessuale”, insiste la Barale.

La Barale costringe Paolo Bonolis a spogliarsi in camerino e tornare in studio con un nuovo abbigliamento in stile Mrs Doubtfire. “Siete una congrega di infami”, dice il conduttore. Forse ce l’ha con la sua dolce metà Sonia, che avrebbe convocato la Barale per rinnovare il look del marito. “Perché me fate fa sta cosa? Mi devo spogliare?”, domanda disperato Paolo Bonolis. Anche Luca Laurenti viene coinvolto nella gag ma al contrario del padrone di casa si diverte un mondo. Bonolis in versione Mrs Doubtfire non riesce proprio a guardarsi. Il pubblico trattiene a stento le risate e lo applaude per l’audacia.

