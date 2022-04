Paola Barale: “Vivo bene da sola”/ “In amore sono diventata rigida, ma il s*sso…”

Paola Barale si è allontanata dal mondo della televisione, che non sente più completamente suo, per darsi al teatro: “Invece che piangermi addosso per il momento drammatico che stiamo vivendo, sto cercando di darmi da fare e sono serena nonostante tutto. Poteva andare peggio”, ha raccontato in un’intervista al Corriere della Sera. La sua vita, tra pandemia e lockdown, è cambiata molto, dal punto di vista professionale e non solo.

La conduttrice ha parlato di come la sua personalità con l’avanzare dell’età (adesso ha 54 anni) sia diventata sempre più diversa. “Detesto invecchiare, hai meno possibilità, meno energie, e avere limiti non mi piace. Poi certo sono grata alla vita. Sono diventata più responsabile. Potevo passare il lockdown a Ibiza dove ho una casa e invece sono rimasta qui per stare più vicina ai miei genitori. Mi sono iscritta alla Croce Rossa, perchè cercavano volontari. Invece che stare a casa a sentirmi vittima della situazione, uscivo e davo una mano per la raccolta alimentare”. E ammette di non avere mai sofferto la solitudine. “Anzi ho pensato: meno male che sono sola . Perchè o vivi in una casa grande, sei la coppia perfetta, con figli perfetti e allora si può fare, se no è un incubo”.

Paola Barale: “Vivo bene da sola”. Il rapporto con gli uomini

L’appuntamento con l’amore, per Paola Barale, che ha ammesso al Corriere della Sera di vivere bene da sola, è dunque rimandato. “Non ho una relazione così importante da mettermi un uomo in casa. Sono diventata rigida, ma ho scoperto come si sta bene soli. Non ho bisogno di niente, ho tanti amici . Non mi manca nulla neanche dal punto di vista sessuale: non ho appeso il cappello al chiodo eh! Ma ognuno va a casa sua”.

Diverso invece il rapporto col lavoro, sempre al centro della sua vita, anche se adesso in una nuova forma. “In televisione diciamo che quello che volevo io, non era quello che mi offrivano. Io a litigare e a mettere in piazza i fatti miei, non ci vado. Dopo tanti anni di lavoro, mi sembrava di regredire. E ho detto dei no (per alcuni reality, ndr). In tv vorrei fare l’intrattenimento, una tv che è un po’ sparita”. Qualcosa, tuttavia, c’è ancora. “Potessi scegliere farei lo Show dei record, Italia’s got talent, Lol. L’intrattenimento puro, forse perchè è quella che ho fatto io. Magari sono rimasta indietro, legata ai ricordi”.

