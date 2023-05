Paola Barale vs Gianni Sperti “Si commenta da solo”/ “Ho le mie convinzioni…”

Paola Barale è vaga sull’amore quando Silvia Toffanin le chiede se ci sia una persona ora nella sua vita (“Sono in un periodo leggero”), ma sull’ex marito Gianni Sperti è molto netta. In realtà, avrebbe preferito non parlarne a Verissimo. Lo ha fatto su sollecitazione della conduttrice Silvia Toffanin, che ha avuto ospite di recente proprio l’opinionista di Uomini e Donne.

Quest’ultimo non ha risparmiato critiche all’ex moglie e alle sue presunte insinuazioni. A tal proposito, Silvia Toffanin non ha mandato le dichiarazioni in onda, sapendo di “non fare cosa gradita” a Paola Barale, che l’ha ringraziata per aver rispettato la sua volontà. Poi è arrivata la replica a Gianni Sperti.

Paola Barale, botta e risposta con Gianni Sperti a Verissimo

“Mi auguro che questa sia l’ultima volta, visto che vengo accusata di parlare sempre di lui. Io credo che a forza di parlare di cose passate, si rischia di rimanere indietro. Parliamo di qualcosa successa 22 anni fa. Appartiene ad un altro periodo della mia vita”, ha dichiarato un po’ spazientita Paola Barale per il caso che si è creato con l’ex marito Gianni Sperti. “Non rinnego nulla, semplicemente ho delle convinzioni. Non saprei più cosa dirti e commentarti. Si è già commentato da solo”, ha aggiunto a Verissimo. Poi ha chiuso la questione: “Ho voglia di parlare adesso di altre cose, concentrarmi su cose che mi danno entusiasmo, che mi riempiono il cuore, che sono costruttive. Tutto il resto è noia”.

