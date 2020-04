Paola Benegas Vs Paola di Benedetto/ L’ex manager: “Brava me lo dico da sola…”

Paola di Benedetto sta ancora festeggiando la vittoria al Grande Fratello vip 2020 in volata contro Paolo Ciavarro. In molti stanno discutendo dell’esito di questa edizione del programma criticando anche il metodo scelto per arrivare al vincitore in base a sfide da due e non aprendo il televoto su tutti i finalisti fino ad arrivare al vincitore assoluto. Rimane il fatto che sulla questione si è pronunciata anche l’ex manager di Paola di Benedetto, Paola Benegas, ma non per dire la sua sul televoto bensì dandosi ragione su quanto ci aveva visto lungo sulla sua ex pupilla e amica. Le due spesso e volentieri hanno posato insieme per selfie e foto da postare sui social fino a quando qualcosa si è rotto proprio alla fine dello scorso anno ad un passo dall’inizio del Grande Fratello Vip 2020, ma perché? Le ragioni non ci è dato saperle ma quello che è certo è che lei è tornata sui social proprio per togliersi un altro sassolino dalla scarpa.

PAOLA BENEGAS CONTRO PAOLA DI BENEDETTO?