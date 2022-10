Paola Cannatello, ex di Francesco Paolantoni/ L’attore: “Single per legittima difesa”

Paola Cannatello: 20 anni insieme a Francesco Paolantoni

Paola Cannatello è stata per vent’anni la campagna di Francesco Paolantoni. “Ho avuto una storia di vent’anni con Paola Cannatello, autrice di testi con cui lavoro ancora oggi: siamo in ottimi rapporti. Poi altre relazioni, che però alla fine non sono in grado di sostenere”, ha raccontato l’attore in un’intervista a Repubblica. Paola Cannatello è nata a Napoli, dopo aver conseguito la maturità classica a un passo dalla laurea in matematica intraprende la carriera di attrice e autrice in teatro ed in televisione. È stata autrice di Francesco Paolantoni nelle sue partecipazioni alle trasmissioni “Mai dire gol” e “Quelli che il calcio”. Sempre con Paolantoni ha firmato le trasmissioni: “Una città per cantare” con Ron, Lucio Dalla, Gianni Morandi, “Amici miei” con Ron, Francesco De Gregori, Renato Zero, “Anche se”,“Che fine ha fatto il mio io” e molte altre.

Francesco Paolantoni: “Non credo al matrimonio”

Nell’intervista sulle pagine di Repubblica Francesco Paolantoni ha dichiarato di essere “single per legittima difesa”. Dopo la lunga relazione con Paola Cannatello, l’attore ha avuto altre relazioni: “Alla fine non sono in grado di sostenerle. Le donne richiedono attenzione continua: devi essere sempre presente, premuroso, non ti devi mai distrarre. Ed è un mestiere che non so fare. Non ce la facevo da giovane, figuriamoci adesso”. Inoltre, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Fables Wedding Magazine, Paolantoni ha rivelato di non credere affatto al matrimonio: “Non credo nel matrimonio. Sono riuscito a capire che l’entusiasmo iniziale non dura per sempre, si trasforma in stanchezza e inimicizia”. Nonostante tutto, però, l’attore non si sente mai solo: “Ho molti amici: non necessariamente nel mondo dello spettacolo, che nel tempo libero non ho mai amato frequentare. E poi per strada la gente mi saluta, mi sorride, sento che mi vuole bene. È un dono meraviglioso che questo mestiere mi ha fatto”.

