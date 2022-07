Paola Cardinale, compagna Biagio Antonacci/ Diciotti anni d’amore

Paola Cardinale e Biagio Antonacci: è nato il figlio Carlo

Paola Cardinale è la compagna di Biagio Antonacci. Un grande amore quello nato tra i due suggellato anche dalla nascita di un figlio di nome Carlo. Uniti ed innamorati da diciotto lunghi anni, la coppia non ha mai voluto parlare della propria vita privata mantenendo sembra il massimo riserbo ed indiscrezione. Una scelta che non stupisce considerando il carattere schivo e riservato del cantautore di tantissimi canzoni di successo che, in rarissime occasioni, ha parlato apertamente del suo privato e della sua famiglia. Sta di fatto che la storia con Paola dura da tantissimi anni e insieme hanno deciso di costruire una bellissima famiglia visto che recentemente sono diventati genitori del piccolo Carlo, il terzo figlio di Antonacci.

“Che ci sia un nuovo albero per ogni nuova vita. È nato Carlo, mio figlio”, ha scritto il cantautore annunciando sui social la nascita del terzo figlio. I primi due figli Paolo e Giovanni, infatti, sono nati dalla precedente relazione con Marianna Morandi, figlia di Gianni Morandi.

Paola Cardinale e Biagio Antonacci: dal 2004 insieme

Nel 2004 è scattata la scintilla tra Paola Cardinale e Biagio Antonacci. Da allora i due non si sono mai più separati, anzi sono diventati sempre di più una cosa sola. Per Antonacci si tratta di una relazione importante dopo la lunga storia d’amore con Marianna Morandi, figlia di Gianni Morandi, e madre dei suoi due figli. L’amore tra Biagio e Paola prosegue a gonfie vele, ma nessuno dei due ha mai parlato di matrimonio. La coppia è felice e forma una bellissima famiglia allargata.

Ma chi è Paola Cardinale? Oltre ad essere la compagna di Biagio Antonacci possiamo dirvi che ha un passato nel mondo della televisione, visto che ha collaborato con Fulvio Collovati in trasmissioni di stampo sportivo, tra cui “Derby” in onda sull’emittente televisiva genovese. Prima di conoscere Antonacci, la donna è stata impegnata con Massimo Brambati da cui ha avuto una figlia di nome Benedetta.

