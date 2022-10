Paola Cardinale, compagna Biagio Antonacci/ Una bellissima famiglia allargata

Paola Cardinale e Biagio Antonacci: 18 anni d’amore

Paola Cardinale è la compagna di Biagio Antonacci, ma anche la madre del terzo figlio di nome Carlo. Un grande amore quello nato tra i due che si sono innamorati nel 2004. Da allora sono passati più di 18 anni per la coppia che è più unita e innamorata che mai. Il loro amore è stato suggellato anche dalla nascita di Carlo, il terzo figlio dell’artista e il primo nato dall’amore con Paola. Proprio il cantautore pochi mesi fa sui social ha annunciato al mondo intero la sua terza paternità e la nascita di Carlo, il figlio nato dall’amore con Paola. ”

Che ci sia un nuovo albero per ogni nuova vita. È nato Carlo, mio figlio” sono state le parole del cantautore sui social per annunciare e condividere con tutto il suo pubblico la notizia della nascita del terzo figlio. Ricordiamo che Antonacci ha già due figli: Paolo e Giovanni nati dalla storia d’amore con Marianna Morandi, figlia di Gianni Morandi.

Chi è Paola Cardinale, la compagna di Biagio Antonacci

Ma chi è Paola Cardinale, la compagna di Biagio Antonacci? Sono davvero pochissime le informazioni sulla compagna di vita del cantautore milanese che da circa diciotto anni è legato alala donna che in passato ha lavorato in televisione. Proprio così, la Cardinale diversi anni fa ha ha collaborato per un periodo con l’ex calciatore Fulvio Collovati, prendendo parte a diverse trasmissioni di stampo sportivo, tra cui “Derby” in onda sull’emittente televisiva genovese. Prima di conoscere Biagio Antonacci, la donna è stata legata a Massimo Brambati; un amore da cui è nata la figlia Benedetta.

Per Antonacci la storia d’amore con Paola è una relazione importante nata dopo la lunga storia d’amore con Marianna Morandi, figlia di Gianni Morandi, e madre dei suoi due figli. Nonostante la storia tra Biagio e Paola prosegua a gonfie vele, nessuno dei due ha mai parlato di matrimonio, anzi sono felicissimi così e formano una bellissima famiglia allargata con i loro figli.











