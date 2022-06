Paola Cardinale, compagna Biagio Antonacci/ Una famiglia molto allargata e…

Paola Cardinale, da quasi vent’anni nel cuore di Biagio Antonacci

Paola Cardinale è la compagna del celebre cantante Biagio Antonacci. Dal 2004, lei e l’artista vivono una bellissima storia d’amore, che a quanto pare continua ad alimentarsi giorno dopo giorno. Ma cosa sappiamo sul conto della dolce metà di Biagio Antonacci? Innanzitutto che è tredici anni più giovane del cantante milanese e che in passato ha lavorato in televisione. A quanto pare, infatti, Paola Cardinale ha collaborato per un periodo con l’ex calciatore Fulvio Collovati, prendendo parte a diverse trasmissioni di stampo sportivo, tra cui “Derby” in onda sull’emittente televisiva genovese.

Nonostante sia la compagna di un personaggio piuttosto famoso, la Cardinale e Antonacci sono riusciti a preservare la propria privacy sentimentale. Sappiamo però che prima di incontrare il cantante, la showgirl era già mamma di Benedetta, ormai adolescente, nata dalla storia con Massimo Brambati.

Biagio Antonacci e Paola Cardinale, una splendida famiglia allargata

Dal 2004, come anticipavamo, la vediamo felicemente al fianco di Biagio Antonacci, con cui forma una splendida famiglia allargata. Pure l’artista milanese infatti ha due figli, Paolo e Giovanni nati dalla precedente storia con Marianna Morandi, figlia, come suggerisce il cognome, del mitico Gianni Morandi. Alcuni anni su determinati magazine di gossip, si ipotizzavano future nozze tra Paola Cardinale e Biagio Antonacci, ma il matrimonio non c’è mai stato. Indipendentemente da questo la storia d’amore tra i due prosegue a gonfie vele, garantiscono i ben informati, come dimostra d’altronde la nascita del terzo figlio Carlo, arrivato in famiglia lo scorso dicembre.

