Paola Cardinale, compagna di Biagio Antonacci: chi è? Giornalista sportiva, è al suo fianco dal 2014: i due hanno un figlio, Carlo

Nella vita di Biagio Antonacci c’è ormai da più di dieci anni la stessa donna. Lei si chiama Paola Cardinale ed è non solamente la compagna di Biagio Antonacci ma anche la mamma del suo ultimo figlio, Carlo, nato nel 2021. Tra loro l’amore prosegue dunque ormai da diversi anni anche se Paola e Biagio non si sono mai sposati.

La decisione di non convolare a nozze è stata presa consapevolmente da entrambi. L’artista ha più volte sottolineato di non amare i legami formali, anche se un amore che dura da dieci anni e un figlio insieme, d’altronde, lo è già. Prima di legarsi a Paola, Biagio Antonacci era stato a lungo insieme a Marianna Morandi, da cui ha avuto due figli.

Poi, dal 2014, per Antonacci è arrivato un nuovo amore con Paola Cardinale. La compagna di Biagio Antonacci non appartiene al mondo dello spettacolo in senso stretto ma non è un nome sconosciuto. È infatti una giornalista attiva in ambito sportivo. Dunque, una carriera ben avviata per Paola Cardinale, che negli ultimi anni si è dedicata più che altro alla sua famiglia e in particolar modo al figlio Carlo, avuto da Biagio.

Già prima di diventare mamma del piccolo nel 2021, la giornalista aveva un’altra figlia, della quale il cantante si è sempre sentito padre pur non essendolo, avendo con lei un rapporto molto stretto, come se ne fosse il papà.

Paola Cardinale, compagna di Biagio Antonacci: famiglia allargata

Nessun matrimonio tra Paola Cardinale e Biagio Antonacci, nonostante i due siano felici insieme dal 2014. Una storia d’amore salda, arricchita dall’arrivo di Carlo, ma nessuna unione formale, come ha più volte sottolineato proprio il cantante. I due, infatti, hanno deciso di continuare a vivere la loro relazione senza dirsi di “sì” davanti a Dio alla Legge, preferendo invece continuare a scegliersi ogni giorno.