Paola Cardinale, fidanzata Biagio Antonacci/ 15 anni di amore: a breve le nozze?

Paola Cardinale è l’attuale compagna di vita del cantautore milanese Biagio Antonacci. Dopo la separazione dall’ex moglie, Marianna Morandi, figlia di Gianni (con cui il cantante è stato legato dal 1993 sino al 2002), il Biagio nazionale ha conosciuto Paola Cardinale, molto più giovane di lui. L’incontro è avvenuto precisamente nel 2004, dopo che lo stesso cantante era rimasto single per due anni, fino appunto al fatidico incontro. Della Cardinale non si sa moltissimo, anche perché Biagio Antonacci è sempre stato molto riservato per quanto riguarda la sua privacy, e non lo si vede quasi mai sui giornali di gossip. Si sa solo che i due convivono da più di dieci anni in un appartamento nel capoluogo lombardo, e che con loro vive anche la figlia di lei, con cui Biagio ha instaurato fin da subito un ottimo rapporto.

PAOLA CARDINALE, FIDANZATA BIAGIO ANTONACCI: NOZZE SULL’ISOLA D’ELBA?

“Adesso sto con Paola – le parole dello stesso Antonacci in un’intervista rilasciata poco tempo fa ai microfoni di Vanity Fair – senza nessun legame formale, vivo con lei e sua figlia e mi ci sento padre, anche se non lo sono per legame biologico”. Antonacci è riservato, e lo stesso è la compagna, che non ha mai rilasciato alcuna intervista e di cui si sa davvero poco. Le uniche notizie che sappiamo le abbiamo apprese da qualche paparazzata dei due in vacanza, fra baci e abbracci, a conferma di quanto sia forte il loro legame e di quanto siano innamorati l’un latro. I due sono ormai prossimi a fare i quindici anni di fidanzamento, e stando a quanto svelato recentemente dal settimanale di gossip Chi, Biagio sarebbe pronto al grande passo e a portare all’altare la bella Paola. Non si sa bene quando verrà proferito il fatidico sì, molto probabilmente nel 2020 visto che ormai l’anno in corso sta per volgere alla conclusione, e la location dovrebbe essere l’Isola d’Elba. Tutto da confermare ovviamente, ma la sensazione è che a breve qualcosa di bello possa realmente succedere.

