Paola Cardinale, fidanzata Biagio Antonacci/ Matrimonio in arrivo? Lui svela…

Si chiama Paola Cardinale la fidanzata di Biagio Antonacci. Il cantante è stato già marito di Marianna Morandi da cui ha avuto due figli, Paolo e Giovanni, ma da oltre 14 anni ha al suo fianco Paola, che è più giovane di 13 anni. Insieme hanno inoltre una figlia, Benedetta. Biagio e Paola sono una coppia molto legata che preferisce rimanere ben lontana dal gossip. Pur essendo passati molti anni dall’inizio della loro storia, pare non ci sia in programma alcun matrimonio. Ad ammetterlo è stato proprio Biagio nel corso di un’intervista rilasciata qualche tempo fa.

Biagio Antonacci e l’idea del matrimonio con Paola Cardinale

“Ho fatto due figli con una donna con la quale non condividevo nemmeno la residenza scritta sui documenti, – ha raccontato Biagio Antonacci – mi sono separato da lei e adesso sto con Paola, senza nessun legame formale, vivo con lei e sua figlia e mi ci sento padre, anche se non lo sono per legame biologico”. Il cantante ha poi aggiunto “Con Paola, ci scegliamo ogni giorno, ma quando finirà, finirà per lei. Le donne sanno abbandonare meglio degli uomini”. Dunque non pare ci sia nei progetti futuri della coppia il matrimonio. Non mancano però gesti d’amore e dediche da parte del cantante, che spesso le dimostra i suoi sentimenti anche attraverso i social.

