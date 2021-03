Paola Carta, figlia Laura Pausini/ “Spetta a te rendere la tua vita speciale”

Con una festa a tema Harry Potter e una dolce dedica, Laura Pausini ha festeggiato la sua vittoria più grande, il suo successo più emozionante, ovvero la figlia Paola Carta. Si chiama così la bambina nata otto anni fa, era il 2013, dalla relazione con il marito, il chitarrista Paolo Carta. Dopo la bufera che ha preso il via dalle dichiarazioni di Alda d’Eusanio al Grande Fratello Vip sulle presunte violenze del marito ai danni della Pausini, è proprio con una bella foto a tre che la cantante, fresca vincitrice di Golden Globes, ha festeggiato gli anni anni della piccola di casa. I due stanno insieme da 13 anni e proprio l’8 febbraio del 2013 nella loro vita è arrivata la piccola Paola con tanto di annuncio social della diretta interessata spiegando anche perché la scelta è ricaduta proprio sul nome Paola: “è l’unione dei nostri nomi e simbolo del nostro amore”.

Paola Carta, figlia Laura Pausini, quanti anni ha?

Oggi Paola Carta ha sei otto anni e in occasione del suo compleanno, la madre ha deciso di rinunciare alla sua amata privacy, per mostrarla al mondo in tutto il suo splendore di ragazzina, mentre si tiene stretta alla sua mamma e al suo papà. I due si sono mostrati felici e contenti con la piccola Paola che continua i suoi studi, tra scuola in presenza e Dad in attesa di finire la scuola primaria e sbarcare alla secondaria con buona pace di mamma e papà che a quel punto dovranno fare i conti con il fatto che la loro bambina sta diventando donna.



