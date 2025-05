Torna nel salotto di Verissimo su Canale Cinque anche Paola Caruso, tornata a parlare delle condizioni di suo figlio Michele dopo l’intervento al quale è stato sottoposto negli Stati Uniti negli ultimi mesi alla gamba dopo i problemi noti degli anni scorsi. “Stiamo facendo la fisioterapia e per adesso sempre tutto migliorato, sono felice. Il problema è che il corpo si ricorda dei dolori, lui ha camminato male per due anni, io sono a posto con la coscienza adesso” ha confidato la showgirl e conduttrice nel programma Mediaset condotto da Silvia Toffanin.

Paola Caruso ha poi aggiornato su un tema molto importante, quello riguardante l’amore con il suo Gianmarco. I due avevano annunciato qualche mese fa che presto si sarebbero sposati, ma delle scoperte fatte negli ultimi mesi si sono rivelate sconvolgenti per l’artista: “Era tutto pronto e organizzato per il matrimonio. Ho investito due anni della mia vita. In questi mesi ho scoperto delle cose che mi hanno lasciato basita. Già nella vita è difficile avere una relazione a due, figurati una relazione a quattro. Eravamo io, lui, la madre di suo figlio, che io ho denunciato, e il padre di mio figli”.

Paola Caruso e la fine dell’amore con Gianmarco

Sempre in quel di Verissimo, Paola Caruso ha rotto il silenzio sulla storia d’amore con Gianmarco, svelando dei dettagli sulla questione. Un matrimonio annullato dopo alcuni eventi, come la sua assenza durante l’intervento di Michele: “Lui mi ha lasciato sola quando ero in America per l’operazione di Michelino. Penso che lui sarebbe dovuto venire a sostenermi. Lui lo sapeva che stavo andando fuori di testa”

Paola Caruso ha poi proseguito a Verissimo su Canale Cinque: “Ho scoperto che la sua ex si sente con il padre di mio figlio. Loro intrattengono dei rapporti per cercare di rovinare la mia vita”.

