Paola Caruso in lacrime a Verissimo: "Soffro per mio figlio e mia madre, voglio che resti qui con me"
Torna nel salotto di Canale Cinque Paola Caruso, la celebre showgirl si è raccontata da Silvia Toffanin tornando sulle condizioni del figlio Michele: “Mi affido alla scienza e spero che possa succedere qualcosa, anche lui è stanco dopo anni di battaglie. Adesso c’è la scuola, voglio capire bene e non far perdere tempo. Ho pensato di fare un viaggio in America negli Stati Uniti per capire in primavera, non voglio fargli perdere pezzi importanti.
E’ molto più maturo e si sente più pronto degli altri a essere un bambino grande, lo vedo più sereno e più felice, si sente come gli altri bambini. So che ho fatto una cosa importante per lui, non tornerà mai come prima. Ancora oggi a volte penso che sia colpa mia, percepisco ansia e senso di colpa, poi nei giorni bene non ci penso, ma questa cosa me la porterò sempre dietro. Una scelta di un secondo ha cambiato la sua vita ed è la cosa più importante della mia vita. A me quel dolore mi aveva distrutta, mi sono rassegnata al fatto che devo conviverci”.
Paola Caruso e la malattia della madre
Paola Caruso ha parlato anche della malattia della madre: “Purtroppo non ho nessuno ma solo lei e mio figlio, per me diventa difficile l’idea di lasciarla andare. Soffre di Alzheimer da tanti anni, è una bruttissima malattia. Vedi sfiorire le persone e non puoi fare niente, mentre con mio figlio non ho mai mollato, mi sono fatta forza e ho cercato di fare qualcosa, qui non posso fare niente.
Adesso mamma è all’ospedale da un mese e mezzo è ricoverata. Parla con gli occhi ma non si muove quasi più, lei ha avuto un trombo che le è arrivato ai polmoni, non respirava più e stava morendo. Non mangiava, non potevo vedere mia madre morire di fame, un’altra cosa del genere non la sopporterei” ha raccontato la showgirl scoppiano in lacrime su Canale Cinque.