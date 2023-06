Paola Caruso al mare col figlio dopo l’operazione/ Web attacca: “Perché è senza tutore?”, lei sbotta e spiega

Paola Caruso al mare col figlio Michele: critiche dal web, lei risponde

Paola Caruso è volata in Liguria per godersi qualche giorni di mare insieme a suo figlio Michele. “Primo giorno di mare” ha scritto la showgirl a corredo di una serie di scatti che la mostrano insieme a suo figlio in spiaggia, intento a godersi i primi bagni. Il sorriso di Paola appare più disteso oggi, dopo mesi di dolore e lacrime dovute al dramma che ha colpito suo figlio.

Il bambino, a cui durante una vacanza in Egitto gli è stato somministrato un farmaco, poi rivelatosi tossico, è recentemente stato operato e adesso cammina col tutore. Nell’attesa che possa tornare presto a camminare da solo, senza alcun aiuto, Paola fa i conti anche con gli hater. Alcuni utenti, vedendo il bambino in piedi e in acqua senza tutore, sono arrivati ad accusare la showgirl di aver mentito sulle sue condizioni di salute.

Le ultime accuse sono scattate proprio di fronte alle foto al mare pubblicate da Paola Caruso, che vedono il piccolo Michele in piedi tra bagni e giochi. La showgirl ha perciò voluto rispondere a queste illazione, spiegando come stanno le cose: “Cammina con il tutore ancora purtroppo….ovvio in spiaggia non può tenere il tutore e sta senza. Spero che tutto questo passi presto e che Dio ci aiuti.”

Ricordiamo che il dramma di Paola Caruso e di suo figlio Michele è iniziato in seguito a un malore avuto dal bambino durante una vacanza in Egitto. In ospedale, un medico locale gli aveva fatto un’iniezione, rivelatasi poi dannosa. “Il bambino non sentiva più la gambina, non sentiva più niente. – ha spiegato Paola a Verissimo – Da un bambino sano, che fino al pomeriggio aveva corso e giocato, mi sono ritrovata mio figlio paralizzato da una gamba, che non deambulava più”.

