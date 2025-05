Paola Caruso si appresta a fare nuovamente capolinea nel salotto di Verissimo su Canale Cinque. La nota showgirl e conduttrice sarà di scena nel programma Mediaset, dove qualche mese fa è tornata per aggiornare riguardo alla complicata situazione del figlio Michele. Per la conduttrice non sono stati anni facili e l’intervento che il suo Michele ha affrontato negli Stati Uniti ha rivelato: “Parti non sapendo niente, è un’avventura. Ti ritrovi catapultata in un altro mondo e speri che le persone mantengano le promesse fatte” le parole di Paola Caruso a Verissimo riguardo ai giorni surreali e molto complessi. Un intervento molto delicato e dalla durata di cinque ore, che si è però concluso nel migliore dei modi, per la gioia della stessa showgirl.

E aggiornando i suoi fan sull’accaduto, Paola Caruso ha rivelato: “Per un altro anno dovrà portare un tutore, ma cammina già meglio. Finalmente può camminare senza inciampare” ha assicurato nel programma di Silvia Toffanin sempre sul figlio Michele.

Paola Caruso e la madre biologica

Sempre nel corso di una vecchia intervista concessa a Verissimo qualche settimana fa, Paola Caruso aveva colto l’occasione per tornare a parlare anche della questione relativa alla madre biologica. Un tema a lei molto caro, ma sul quale non intende fare passi indietro, come dichiarato in diverse occasioni negli anni scorsi.

Paola Caruso ritiene sua madre Wanda la titolare a tutti gli effetti, visto che è stata proprio lei a crescerla e a prendersene cura. Riguardo alla mamma biologica, conosciuta solamente nel 2019, la donna ha rivelato: “Dove è stata per 35 anni può continuare a stare, la mia vera madre è colei che mi ha cresciuta” ha sottolineato ancora Paola Caruso in una vecchia intervista rilasciata tra le colonne di Dipiù TV. Per Paola Caruso la vita non è sempre stata facile, anzi, ma dalle difficoltà incontrate è sempre riuscita a trarre il meglio e fortificarsi.