Paola Caruso, come sta il figlio Michelino dopo l’operazione/ La prima foto

Paola Caruso si è fatta conoscere al pubblico televisivo con la sua ilarità, spensieratezza e voglia di regalare sorrisi. La sua esperienza ad Avanti un altro è stata un esempio del suo carattere genuino. Purtroppo però, il suo nome è da diverso tempo legato ad un evento che ha spento la sua gioiosità e legato al suo tenero figlio Michelino. Durante una vacanza in Egitto, ha spiegato l’ex Bonas, il piccolo aveva subito una grave lesione causata dalla somministrazione errata di un farmaco.

Paola Caruso, in particolare a Verissimo, aveva raccontato in maniera struggente quell’evento relativo a suo figlio Michelino; costretto a non camminare più come prima e con la paura di non poter tornare alla normalità. Nelle ultime settimane per l’ex volto di Avanti un altro è arrivata però una grande notizia, ovvero la possibilità di rimediare a quell’errore commesso in Egitto mediante un’operazione. Dopo le dovute titubanze Paola Caruso ha deciso di sottoporre il figlio all’intervento e, come riporta Leggo, sui social è stata pubblicata la prima foto post-operazione.

La foto pubblicata sui social da Paola Caruso insieme al suo tenero bambino Michelino colpisce per la bellezza di entrambi i sorrisi. L’operazione pare sia andata come previsto e per la donna non resta a questo punto che sperare che tutto possa volgere per il meglio. Prima che gli effetti dell’intervento siano percepibili bisognerà ancora aspettare, ma nel frattempo sul web – stando ad alcuni commenti – i fan dell’ex Bonas non nascondono la preoccupazione.

Come riporta Leggo, oltre ai sorrisi smaglianti sul volto di Paola Caruso e il figlio Michelino, alcuni utenti avrebbero notato un particolare non proprio confortante. Nello specifico, la donna sarebbe ancora costretta a portare il bambino in sella ad un passeggino. E’ chiaro che l’espediente logistico implica ancora delle evidenti difficoltà motorie per il piccolo. Molti hanno domandato delle condizioni all’ex Bonas che per ora ha giustamente preferito il silenzio. Come già sottolineato, Paola Caruso dovrà attendere il decorso operatorio prima di poter osservare i miglioramenti; la speranza è che il tenero Michelino possa presto tornare a correre felice come ogni bambino dovrebbe poter fare.











