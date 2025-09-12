Paola Caruso sbotta sui social contro chi la accusa di essere andata contro Samira Lui.

Paola Caruso e Samira Lui sono protagoniste ogni giorno di canale 5. La prima è tornata a ricoprire il ruolo di Bonas ad Avanti un altro facendo compagnia ai telespettatori ogni giorno alle 18.45 mentre Samira Lui è la star de La ruota della fortuna incollando, insieme a Gerry Scotti, milioni di telespettatori davanti ai teleschermi vincendo la sfida degli ascolti con Affari tuoi e Stefano De Martino.

Anticipazioni Tradimento, puntata di oggi 12 settembre 2025/ Oylum dona il rene a Tolga, Guzide furiosa

Nelle scorse ore, Paola Caruso si è lasciata andare ad uno sfogo su Instagram scagliandosi contro quei siti che stanno riportando la notizia di un suo attacco a Samira Lui smentendo categoricamente di aver rilasciato dichiarazioni contro Samira.

La smentita di Paola Caruso

Paola Caruso si scaglia contro quei siti che hanno diffuso la notizia di un suo attacco a Samira Lui. “Sto vedendo un sacco di siti che dicono che io ho attaccato una ragazza che neanche conosco sinceramente, Samira. Anzi credo che sia una mia collega e che lavori nella mia fascia oraria come Avanti un altro. Come al solito, uno schifo, una follia”. Comincia così lo sfogo di Paola Caruso che poi continua nella sua spiegazione.

Jorge Lorenzo vittima di una maxi truffa su ruota panoramica/ "Non andateci, mi devono oltre 200mila euro"

“Parlavo di me e di tutte le offese che ho ricevuto sotto il mio ultimo posto, non ho mai avuto bisogno in vent’anni di parlare di qualcuno. Forse è stato sempre il contrario”, aggiunge. Poi conclude: “Vi saluto e cercate di pulirvi la bocca con l’alcool prima di parlare di me”.