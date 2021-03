Paola Caruso/ “Dario Socci? Non è stato facile aprirmi ad un altro uomo. Cuore d’oro”

Paola Caruso è una degli ospiti della nuova puntata di Domenica Live in onda oggi 28 marzo. D’altronde da alcuni giorni la showgirl è finita al centro del gossip perché nella sua vita c’è un nuovo amore. Lui si chiama Dario Socci, è un pugile ed è stata proprio lei a confermare la loro relazione nel corso di un’intervista di recente rilasciata al settimanale Nuovo Tv. Paola si dice molto felice insieme a Dario, che ha provato a conquistarla pian piano, dopo aver cercato un primo approccio con un messaggio inviato sui social (al quale lei però non ha risposto).

Presenterà ufficialmente il suo fidanzato in Tv proprio nel salotto di Barbara D’Urso che più volte l’ha accolta per parlare di questioni di cuore che la riguardassero. Come dimenticare la lunga vicenda col padre di suo figlio Michele, Francesco Caserta, e i forti dissapori nati successivamente anche con Moreno Merlo, col quale era nata una relazione.

Paola Caruso e il nuovo fidanzato Dario Socci: “Mi sento protetta con lui”

Oggi Paola Caruso si dice molto felice al fianco di Dario Socci. Proprio alle pagine del noto settimanale ha rivelato: “Dopo due anni, non è stato facile per me aprirmi con un altro uomo, con quello che avevo passato”. La showgirl ha allora spiegato come si trova insieme a lui: “Dario con me è molto timido ed è di una dolcezza infinita. Se lo guardo negli occhi, non riesce neanche a reggere lo sguardo da quanto si imbarazza. Poi mi piace il suo cuore d’oro. Nonostante abbia girato il mondo è un ragazzo semplice con i valori della famiglia. Finalmente questa volta mi sento protetta e sono felicissima”.

