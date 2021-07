Paola Caruso e Dario Socci in crisi?/ Lei “Momento delicato, non me la sento di…”

Sembrava aver finalmente trovato la serenità in amore e invece Paola Caruso sta vivendo giorni estivi non proprio felici da questo punto di vista. “Sono già ai ferri corti Paola Caruso e Dario Socci“, annuncia infatti il settimanale Nuovo, nel numero in edicola questa settimana. La storia col pugile è nata dopo un primo incontro avvenuto a Salerno: la Caruso aveva un impegno di lavoro e lui, grazie ad un amico, era riuscito ad incontrarla. Da lì l’inizio del corteggiamento e della storia d’amore, poi raccontata anche nei salotti di Barbara D’Urso. Eppure oggi la coppia pare stia vivendo un momento di crisi che potrebbe anticipare la fine della storia. A confermarlo sarebbe stata proprio la Caruso che, raggiunta telefonicamente dal giornalista di Nuovo, ha dichiarato: “È un momento delicato, non me la sento di parlare”.

Parole non incoraggianti quelle di Paola Caruso che, pur non addentrandosi nei particolari, lascia intendere che le cose col fidanzato Dario Socci non stanno andando per il meglio. D’altronde, nelle ultime storie postate su Instagram, Paola è in vacanza in Puglia con suo figlio Michele ma Dario non appare in alcuna immagine. Tanti sono inoltre i fan che hanno notato che da tempo Paola non pubblica più scatti insieme a Dario ma, di fronte alla domanda diretta, la Caruso non si sbilancia e preferisce il silenzio. La storia con Dario, stando ai rumor, non è dunque finita ma starebbe attraversando un momento difficile che l’ex Bonas potrebbe decidere presto di raccontare.

