Sale la tensione e il clima si fa rovente nel nuovo programma di Amazon che vedremo nei prossimi mesi in tv. Sono in corso le riprese e nel cast troviamo Paola Caruso e Giancarlo Danto, che avrebbero vissuto un incontro particolarmente ravvicinato nelle ultime ore. E chissà che tra i due non possa essere scoccata una scintilla durante The Fifty Italia, il format che sembra essere divenuto rovente già durante il periodo di riprese.

Tra Paola Caruso e Giancarlo Danto, già conosciuto ai più giovani e già apprezzato sui canali di Amazon Prime, sarebbe esplosa la passione con i due finiti addirittura a letto. E ad ora è sicuramente troppo presto per capire se tra i due sia nata una relazione oppure se abbiano deciso di concedersi una notte di fuoco, lo scopriremo con il passare delle settimane, ma intanto come riportato da Lollo Magazine tra i due sarebbe esplosa una conoscenza molto più che approfondita.

Paola Caruso e Giancarlo Danto sono fidanzati? Qualche mese fa l’addio a Gianmarco

Non sono stati mesi facili per Paola Caruso, che soltanto qualche mese fa aveva visto saltare il suo matrimonio con l’ex fidanzato Gianmarco. Era tutto pronto, addobbato e organizzato, quando Paola Caruso ha fatto una scoperta che si è rivelata un vero e proprio terremoto per la sua relazione, naufragata molto velocemente:

“Era tutto pronto, tutto organizzato. Ho investito due anni della mia vita. Poi sono successe, ma proprio in questi mesi, alla fine, delle cose che ho scoperto che mi hanno lasciata basita. Noi eravamo in una relazione a quattro, io non sapevo niente. Io, lui, la madre di suo figlio (la sua ex compagna che ho denunciato) e l’altra persona di cui io non potrò mai separarmi in tutta la mia vita”. E chissà che la vita non abbia già apparecchiato qualcosa di nuovo dal punto di vista sentimentale per la bella conduttrice e shwogirl.

