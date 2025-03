Paola Caruso torna a Verissimo per parlare dell’operazione a cui si è sottoposto suo figlio Michele, che nel 2022 ha subito una lesione del nervo sciatico dopo un’iniezione sbagliata durante le vacanze. La showgirl e il suo bimbo hanno vissuto le pene dell’inferno. Il piccolo Michele, infatti, ha perso l’uso di una gamba, mentre mamma Paola si è messa disperatamente alla ricerca di specialisti che potessero aiutare il figlio. Così, è volata in America per affidare Michele ad un medico specializzato in questa tipologia di operazioni. “Mi hanno detto che sarebbero stati in grado di fare questa operazione e siamo partiti all’avventura per tre mesi. E’ stato un salto nel vuoto”, racconta Paola Caruso.

“Porti te stessa e tuo figlio in un mondo che non conosci, sei catapultato in un altro mondo e speri che le persone mantengano le parole date. Ho dato fiducia a questo medico e si è operato. Il momento brutto è quando lo portano via…”, dice ancora in lacrime la showgirl.

Ma come sta oggi il piccolo Michele? “E’ stata dura per me, figuriamoci per un bimbo. Novanta giorni col gesso, aveva il ginocchio piegato per cinquanta giorni. Ha cinque cicatrici, gli hanno aperto tutto il piede.Ho avuto attacchi di panico soprattutto la sera”, continua Paola Caruso. Che assicura però una cosa: le condizioni di Michele sembrano migliori dopo l’operazione.

“Sta riprendendo la fase motoria e almeno vedo che questo piedino è dritto. Non è storto. Può camminare e così va bene, spero solo possa migliorare la cosa. Poi mia madre si è ammalata, mentre io ero in America, piangevo per lei quando mio figlio si addormentava. Avevo paura di perdere entrambi…”, confida ancora provata Paola.