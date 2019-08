PAOLA CARUSO E MORENO MERLO/ “E’ una bella persona, ma essendo mamma ci vado cauta”

Paola Caruso ha un nuovo amore? Sembrerebbe proprio di si, ma la ex Bonas di Avanti un altro vuole andarci piano. A confermarlo dalle pagine del rotocalco “Mio” è proprio la ex naufraga de L’Isola dei Famosi che ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato per la prima volta dell’uomo con cui sta uscendo da alcune settimane, ma anche dell’ex compagno Francesco Caserta, padre del piccolo Michelino. Per la Caruso, che quest’anno ha conosciuto la madre biologica negli studi di Live – Non è la d’Urso, sembrerebbe essere arrivato il momento di tornare ad aprire il suo cuore. Il ‘fortunato’ è Moreno Merlo, uno dei tentatori dell’ultima edizione di Temptation Island 2019. Le voci circolavano da diversi giorni, ma è stata proprio Paola a confermare che qualcosa sta nascendo tra loro.

Paola Caruso e Moreno Merlo: “ci stiamo conoscendo”

Il cuore di Paola Caruso è tornato a battere dopo la delusione della precedente storia d’amore. A raccontarlo è la stessa ex Bonas di Avanti un Altro che ha confermato il flirt con Moreno Merlo di Temptation Island 2019: “è un caro amico. Ci stiamo conoscendo”. La Caruso ci tiene a precisare che tra i due la cosa è ancora all’inizio e che è molto presto per parlare di storia d’amore. “Ancora è presto per sbilanciarsi” – sottolinea la ex naufraga de L’Isola dei Famosi, che preferisce andarci con i piedi di piombo per un motivo particolare: “Sono mamma e preferisco andarci cauta. È una bella persona, poi si vedrà!”. Sono da apprezzare le considerazioni della showgirl televisiva che, piuttosto di sbandierare questo ‘presunto nuovo amore’ ai quattro venti, preferisce vivere le quotidianità.

Paola Caruso su Francesco Caserta: “Non ha mai dato nulla né a me né a Michelino”

Durante l’intervista rilasciata a Mio, Paola Caruso ha parlato anche dell’ex compagno Francesco Caserta, il padre del piccolo Michelino. Una storia assurda quella della Caruso con l’ex compagno che non ha mai voluto conoscere il bambino. Non è una novità, visto che più volte negli studi di Barbara D’Urso la Caruso ha parlato della vicenda chiedendo più volte all’uomo un confronto – incontro per il bene del figlio. “Da dodici mesi non mi dà un euro” – ha detto a gran voce la Caruso, che ha poi rivelato – “non ha mai avuto neppure il pensiero di comprare, che so, un ciuccio o un banale peluche. Non mi ha mai dato nulla, ma non finirà così”. La Caruso, infatti, è intenzionata ad andare fino in fondo questa volta e a portarlo in tribunale: “sono decisa ad andare fino in fondo. Non per me, perché io sto bene, ma mi dispiace per il mio bimbo. Ogni bambino avrebbe diritto ad avere una famiglia e un papà”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA