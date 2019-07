Paola Caruso e Moreno Merlo fidanzati?/ Foto, i due di nuovo insieme al parco ma…

Paola Caruso e Moreno Merlo fidanzati oppure no? La domanda adesso è d’obbligo perché va bene posare sul red carpet de Il Re Leone per una serie di sponsor e brand, ma poi andare al parco insieme, in famiglia, cambia un po’ tutto. Paola Caruso non dimentica le polemiche legate a Francesco Caserta e al suo possibile flirt con Raffaella Fico, a cui la showgirl calabrese ha riservato parole di fuoco nei giorni scorsi, ma prova ad andare avanti con la verve e la forza di sempre. Paola Caruso si dedica al lavoro e al suo bambino come fanno un po’ tutte le donne ma in questi giorni nei suoi occhi c’è una luce diversa, che sia proprio legata al bel Moreno Merlo? I due ieri hanno passato la giornata al palco insieme al cagnolino di lei e al piccolo Michelino tra collari e passeggini. Lei ride nelle storie e i fan ne sono felici, ma sarà davvero lui il suo nuovo amore?

MORENO MERLO, L’EX TENTATORE DI TEMPTATION ISLAND, E PAOLA CARUSO…

Per chi non lo conoscesse ancora, Moreno Merlo non è nuovo al mondo dello spettacolo e nemmeno della tv visto che, a parte la sua avviata carriera di modello, il bel moretto è finito tra i tentatori di Temptation Island 2019. Le cose non sono andate bene per lui visto che nessuna delle fidanzate si è concentrata sui suoi muscoli e sul suo fisico finendo poi per essere eliminato rispetto agli altri colleghi che, molto probabilmente, potrebbero anche aspirare al trono. Lui si limita a postare le storie su Instagram con la bella showgirl mentre lei posta la foto al grido di “Famiglia” e i fan la invitano a stare attenta visto che il suo bisogno di amore e di una persona vicina è davvero molto elevato e questo potrebbe portarla a nuove delusioni.

Ecco il post di Paola Caruso:





