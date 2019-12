PAOLA CARUSO E MORENO MERLO/ Lite in ascensore: “Sfrutti tuo figlio, vergognati!”

Arriva il momento del faccia a faccia tra Moreno Merlo e Paola Caruso a Live non è la D’Urso. I due si rivedono in ascensore e parte subito la lite. È la Caruso a partire, chiarendo “Io non ti ho mai alzato le mani, ti ho respinto fuori dalla mia macchina!” Lui però sbotta “Tu sei un’attrice, capitano tutte a te, ma poverina! Sei famosa per raccontare i caz*i tuoi in televisione! Devi smetterla di mettere in mezzo le persone e usare tuo figlio. Tuo figlio lo devi proteggere, invece lo sfrutti, ti devi vergognare!” Lui prosegue “Nella tua vita non hai mai lavorato! Hai fatto il regalo a Barbara per Natale? È l’unica che ti da lo stipendio!” Lei replica furiosa “Io faccio televisione da 15 anni! Tu sei uno sfig*to che fai schifo! E non toccare mio figlio, straccione pezzente!” (Aggiornamento di Anna Montesano)

Paola Caruso contro Moreno Merlo a Non è la D’Urso

Paola Caruso e Moreno Merlo ospiti dell’ascensore di Live – Non è la D’Urso nella puntata di lunedì 16 dicembre 2019. La ex coppia continua ad accusarsi a vicenda nei programmi televisivi di Barbara D’Urso dove ultimamente l’ex fidanzato è tornato a parlare della presunta lite avuta con la ex Bonas di Avanti un altro. Moreno, infatti, ha mostrato alla D’Urso delle fotografie in cui si vede il suo volto pestata dopo la presunta lite con Paola. “Sono truccato secondo voi? Non penso, c’è un referto dell’ambulanza che dice aggressione da persona nota” racconta Merlo che nega a gran voce le accuse di violenza lanciate dalla ex naufraga de L’Isola dei Famosi. “Il referto medico sul cazzotto nell’occhio? La signora Paola Caruso, che racconta ogni cosa della sua vita privata, viene qua e, dopo tre settimane, si ricorda che aveva un occhio nero?” – dice Merlo parlando con Barbara D’Urso precisando poco dopo – ” quando il 24 novembre, giorno del mio compleanno, è venuta qua a diffamarmi di fronte all’Italia intera tu le hai chiesto ‘dove ti ha tirato la gomitata’ non ti ha saputo rispondere”.

Paola Caruso contro Moreno Merlo: “pagavo tutto io”

Continua la lite mediatica e televisiva tra Paola Caruso e Moreno Merlo. I due sono protagonisti da settimana dei programmi di Barbara D’Urso dove continuano a lanciarsi accuse. Per questo motivo la D’Urso ha pensato bene di farli incontrare nel momento “ascensore” del suo programma “Live – non è la D’urso”. Riusciranno i due a chiarirsi e a mettere la parole “fine” a tutto ciò? Intanto dopo le accuse delle presunte lite lanciate da Moreno Merlo, è Paola Caruso a parlare di denunce: “questa è la denuncia con data 21/11, sporta da parte mia, prima ancora che io venissi qua, Barbara” ha detto la ex Bonas nel salotto di Domenica Live. La Caruso ha poi dichiarato: “pagavo tutto io. Ho pagato delle ore in palestra che lui ha fatto e non ha mai pagato. Ci sono le fatture che lo provano. Tutte le foto su Instagram… cene, spa, visite, incontri… è stato tutto pagato da me”.

Paola Caruso contro la madre di Moreno Merlo: “mi deve de soldi”

La lite tra Paola Caruso e Moreno Merlo continua a tenere banco nei programmi di Barbara D’Urso. Dopo le reciproche accuse tra presunte prove e presunti litigi, la ex Bonas di Avanti un altro ha puntato il dito anche contro la ex suocera raccontando che le ha anticipato dei soldi per dello shopping; soldi che la showgirl non ha mai rivisto restituiti. “La madre di Moreno mi ha bloccato sui social network – ha dichiarato Paola parlando della ex suocera rivelando – “con lei ho sempre avuto un buon rapporto. Un giorno abbiamo fatto shopping insieme e le ho regalato un vestito, ma poi ho dovuto pagare il resto delle cose che aveva preso in negozio perché non aveva la carta di credito in borsa. ‘Se non hai la carta di credito non prendi tutte quelle cose’. Ho pagato una cifra ingente dei vestiti per la madre di Moreno, che non mi è mai stata restituita”.



