Paola Caruso e Moreno Merlo si sono lasciati/ “I motivi sono gravi” (Domenica Live)

Paola Caruso e Moreno Merlo si sono lasciati: ormai non è più un mistero. A quanto pare l’annunciata crisi tra i due sembra ora trovare piena conferma dalle parole dell’ex naufraga de L’Isola dei Famosi. Dopo la fine della relazione con Francesco Caserta, il padre del piccolo Michelino, Paola credeva finalmente di aver ritrovato l’amore grazie a Moreno Merlo, il quale si era rivelato molto vicino non solo a lei ma anche al bambino, considerandosi in qualche modo parte della famiglia. Le cose però sono improvvisamente precipitate ed a rompere ora il silenzio è stata proprio la Caruso che tra le pagine del settimanale Novella 2000 ha dichiarato: “Purtroppo dietro ci sono ragioni ben più gravi di cui al momento non posso proprio parlare”. Cosa avrà spinto l’ex Bonas di Avanti un altro a mettere la parola fine alla sua relazione con Merlo? Solo fino a qualche giorno fa sembrava la coppia perfetta, ma tra i due ci sarebbe già un’altra persona. Oggi a quanto pare Paola Caruso potrebbe essere ospite di Barbara d’Urso a Domenica Live, per chiarire definitivamente la sua posizione e commentare la decisione di porre fine alla loro relazione.

PAOLA CARUSO E MORENO MERLO SI SONO LASCIATI: LA DECISIONE DELL’EX BONAS

Come confermato dalla stessa Paola Caruso, la storia con Moreno Merlo sarebbe finita per suo volere. Ed è la stessa a ribadirlo nella recente intervista a Novella 2000: “Sono stata io a troncare, non lui”. Dalle sue parole sembrerebbe proprio che il bel torinese abbia commesso nei confronti dell’ex naufraga un passo falso tale da ferirla così tanto al punto da pensare di mettere la parola fine alla loro storia fino a quel momento perfetta. Che ci sia dietro l’ombra di un tradimento? Le foto di Merlo insieme all’ex fidanzata Veronica Graf insinuerebbero il dubbio ma in merito l’ex Bonas ha chiarito ulteriormente: “Non so se lui mentre stava con me si sentisse anche con lei, ma non è questo che ha segnato la fine del nostro rapporto”. Di certo Paola non conosce né ha mai conosciuto Veronica Graf, ex concorrente del Grande Fratello 13 e in passato compagna di Merlo. Oggi purtroppo Paola non sta bene: “Spero che questo momento passi presto”, ha dichiarato.

