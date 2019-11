Paola Caruso e Moreno Merlo si sono lasciati/ Lui beccato con l’ex Veronica Graf!

Dopo i gossip delle ultime settimane arriva la conferma: tra Paola Caruso e Moreno Merlo è finita. A quanto pare tra i due c’è già un’altra. Stando infatti a quanto svela Novella2000, Moreno avrebbe lasciato la showgirl, mamma di Michelino, per l’ex gieffina Veronica Graf, con la quale aveva già avuto una storia prima di iniziare una relazione con la Caruso. Un brutto colpo per Paola che solo poche settimane fa, ospite di Barbara D’Urso a Domenica Live, si era detta innamoratissima di Moreno, con lei al suo fianco. La Caruso aveva infatti parlato di famiglia, un sogno ormai già sfumato. Da alcuni giorni sono infatti scomparse dal profilo Instagram della showgirl tutte le foto che la ritraevano insieme al suo compagno. A confermare i sospetti della loro rottura è stato per un video.

Moreno Merlo ha lasciato Paola Caruso per Veronica Graf?

Stando a quanto registrato dai fotografi, e riportato da Novella2000, Moreno Merlo e Veronica Graf avrebbero di recente cenato insieme in un noto locale del centro. In seguito avrebbero raggiunto l’abitazione di lei, dove lui sarebbe salito per trascorrere la notte. Novità che dunque metterebbero la parola fine, e in modo definitivo, alla storia nata tra Paola Caruso e Moreno Merlo. Si tratta dell’ennesima delusione amorosa per la showgirl, che solo qualche mese fa ha dovuto fare i conti con la rottura con Francesco Caserta, padre di suo figlio Michele che non è stato ancora riconosciuto né mai visto dall’uomo. Non ci resta che attendere i dettagli di questa storia che la Caruso potrebbe raccontare presto proprio nel salotto di Barbara D’Urso.

