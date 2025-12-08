Paola Caruso, è morta la mamma Wanda: la donna era da tempo malata di Alzheimer. La showgirl era andata a trovarla il giorno prima

Profondo dolore per Paola Caruso, che ha perso la sua amata mamma, Wanda, colei che l’ha adottata e cresciuta a tutti gli effetti come se fosse sua figlia. Wanda, la mamma di Paola Caruso, era malata da tempo di Alzheimer: più volte la showgirl aveva raccontato della malattia della madre, spiegando che temeva il momento in cui l’avrebbe persa. Un momento che sperava non sarebbe arrivato mai e che invece, purtroppo, è giunto nel momento più inaspettato. La signora Wanda, infatti, era stata da poco trasferita in una struttura più vicina a casa della figlia: da lì, Paola, poteva andare a trovarla più spesso.

Paola Caruso, chi è l'ex fidanzato Gianmarco e il matrimonio annullato/ "Eravamo in quattro in una relazione"

“Ho fatto di tutto per aiutarla, l’ho fatta operare e l’avevo spostata in una struttura vicino casa” ha ammesso a Verissimo Paola, che ha sperato fino all’ultimo di poter aiutare la mamma e di poter godere del suo amore più a lungo possibile. Così, purtroppo, non è stato. “Sto vivendo un incubo, ancora non mi sono resa conto” ha confessato la Caruso, che ha spiegato ancora di aver ricevuto la notizia della morte della mamma dalla struttura nella quale la donna era stata ricoverata. “Pensavo fosse uno scherzo, quindi ho riattaccato. Poi mi hanno richiamata e ho capito che purtroppo era tutto vero” ha spiegato.

Alberto Castagnetti, chi è l'allenatore storico di Federica Pellegrini/ Insieme fino alla morte del 2009

Paola Caruso, addio alla mamma Wanda: “Ho fatto di tutto per lei”

Paola Caruso ha dovuto dire addio alla sua cara mamma Wanda, da tempo malata di Alzheimer. La donna è sempre stata un punto di riferimento importante nella vita della figlia e del caro nipotino, Michele. Anche dopo che, qualche anno fa, Paola ha conosciuto la sua vera madre, Irma, Wanda è rimasta sempre il suo sostegno principale, la sua mamma. Una grande sofferenza la scomparsa della donna per la showgirl: “Ho fatto di tutto per lei. Ero andata a trovarla sabato, domenica mi hanno chiamata e mi hanno detto che non c’era più”.