Ex fidanzati Paola Caruso: Andrea Casalino, Dario Socci, Francesco Caserta/ “Tornerò ad amarti”

Andrea Casalino e Dario Socci, dichiarazioni sulla rottura con Paola Caruso

La showgirl ed ex Bonas di “Avanti un altro” Paola Caruso, è attualmente fidanzata con Paride Mazzotta ma prima di conoscerlo ha avuto alcuni amori come: Andrea Casalino, Dario socci ma anche Francesco Caserta: il padre di suo figlio Michele. Andrea Casalino (classe 1983), attore in famosi film come “Rodolfo Valentino”, “Squadra Antimafia” e “L’ispettore Coliandro”,ex concorrente del Grande Fratello Vip 6, ex corteggiatore di Uomini e Donne e vincitore della fascia “Uomo ideale d’Italia”, è stato insieme a Paola nel 2014 e sulla loro storia aveva dichiarato a TvBlog: “Mi sono frequentato con lei 3-4 mesi. Quando capii che il suo carattere particolare era totalmente incompatibile con il mio, me ne sono scappato”.

Dopo la vicenda della gravidanza, nel 2020, Paola Caruso si era fidanzata con il pugile Dario Socci (classe 1988) ma anche la loro storia finì male, Dario aveva raccontato a Di Più: “Era troppo concentrata sul suo essere madre. Giorno dopo giorno ci siamo allontanati anche se la passione ha continuato a legarci. Non posso essere padre e non posso essere un buon compagno. Rimango un uomo affidabile che continuerà a pensare a te e, se ne avrai bisogno, ci sarà sempre, che tornerà ad amarti, se lo vorrai ma prima devo pensare alla mia carriera”.

Francesco Caserta: l’ex che lasciò Paola Caruso dopo la scoperta della sua gravidanza

Francesco Caserta (classe 1991) è stato uno degli ex di Paola Caruso ma a differenza degli altri, con lei ha condiviso qualcosa di più grande: un figlio. Francesco Caserta è un noto imprenditore che vive e lavora a Monte Carlo. I due si erano incontrati per la prima volta in aeroporto, un vero colpo di fulmine che però li ha portati comunque a lasciarsi nel 2018. A “Chi” Paola Caruso aveva raccontato così la loro storia (dopo la scoperta della sua gravidanza): “Mi sono accorta di essere incinta durante le registrazioni di Pechino Express, l’ho detto subito al mio compagno ed era al settimo cielo. Vivevamo insieme a casa sua, era tutto perfetto, poi durante l’estate se n’è andato senza dire niente e ha mandato i carabinieri e sua sorella a buttarmi fuori di casa”.

La storia tra i due ha segnato diverse pagine del gossip e della televisione italiana, la loro relazione era finita nel peggiore dei modi e i due hanno anche dovuto ricorrere a vie legali. L’imprenditore inizialmente non aveva voluto incontrare il figlio e ad oggi Paola continua a fare da madre e da padre al piccolo Michele, che ha compiuto da poco 4 anni.











