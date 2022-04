Paola Caruso, gli ex fidanzati/ Da Andrea Casalino a Dario Socci, Francesco Caserta..

Paola Caruso ha attualmente una relazione con Paride Mazzotta, ma sono tanti gli uomini che sono saltati agli onori della cronaca rosa per essere i suoi ex fidanzati. La ex Bonas di Avanti un altro è divenuta famosa nel 2011 e da allora sono tanti i flirt che le sono stati attribuiti: da quello con Daniele Interrante a quello con Lucas Peracchi, entrambi ex tronisti di Uomini e Donne.

Edoardo Baietti, chi è il secchione di Paola Caruso?/ "Amo i fondoschiena maestosi"

La prima relazione confermata, tuttavia, è stata quella avuta nel 2014 con Andrea Casalino, concorrente del Grande Fratello Vip. I due sono stati insieme finché lui non si è trasferito in Bulgaria per le riprese della fiction “Rodolfo Valentino”. La loro storia non ha retto alla distanza. Nel 2020, invece, la showgirl si è fidanzata con il pugile salernitano Dario Socci, ma è durata poco: dopo essere apparsi in diverse occasioni nei salotti di Barbara D’Urso hanno ammesso di avere una visione differente della vita e dunque si sono lasciati.

Paola Caruso, com'è cambiata dopo la chirurgia?/ Due ritocchi al naso e uno al seno

Paola Caruso ex fidanzati: la storia con Francesco Caserta e la nascita di Michelino

Tra i nomi degli ex fidanzati di Paola Caruso, ad ogni modo, spicca sicuramente quello di Francesco Caserta, un noto imprenditore che vive e lavora a Monte Carlo. La showgirl è rimasta incinta mentre i due stavano insieme, ma lui ha deciso di lasciarla prima che il bambino venisse alla luce. La ex Bonas ha dunque sostanzialmente vissuto la gravidanza in solitudine ed anche dopo la nascita del piccolo Michele il rapporto tra i genitori non si è sanato. Anzi, ci sono stati anche dei contenziosi a livello legale.

Paola Caruso, perchè entra solo ora come concorrente a La pupa e Il secchione/ Chi sarà il suo Pupo?

La nuova Pupa ha sempre manifestato l’intenzione di trovare un uomo che possa crescere il suo bimbo nel migliore dei modi. Chissà che Paride Mazzotta, il suo attuale compagno, non possa essere la persona giusta. La loro storia, comunque, è soltanto agli albori.











© RIPRODUZIONE RISERVATA