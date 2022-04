Paola Caruso: “Il padre di mio figlio non mi dà un euro”/ “Devo guadagnare per lui”

Paola Caruso si trova ormai da tre anni a crescere da sola suo figlio, Michele, avuto dal suo ex Francesco Caserta. Alla nascita del piccolo, la soubrette si era già lasciata con l’uomo, che non ha mai avuto un rapporto con il bambino. L’ex Bonas di Avanti un altro si è dunque rimboccata le maniche, facendo sia da mamma che da papà al bimbo, al quale la lega un rapporto profondissimo di amore.

In un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv, Paola Caruso ha raccontato di sostenere economicamente da sola le spese per suo figlio: nessun aiuto, infatti, dall’ex compagno. Grazie alla tv e ai social, la showgirl si può permettere di far crescere nel modo migliore Michele: “Devo guadagnare, altrimenti chi manda avanti la casa, paga la tata, i vestiti, la scuola, il corso di nuoto e il resto? Il padre non mi ha mai dato un euro. Non ha mai pagato un affitto e non ha mai fatto un regalo al bambino, nemmeno per il suo compleanno”. Francesco Caserta è dunque un padre assente per il bimbo, che sta crescendo solamente con la mamma e con l’aiuto delle nonne.

Paola Caruso e il rapporto con Barbara D’Urso

Paola Caruso ha un rapporto speciale con Barbara D’Urso, che l’ha aiutata a ritrovare la sua vera mamma proprio poco tempo dopo aver messo al mondo Michele. Proprio la conduttrice sarebbe dovuta essere la madrina di battesimo del piccolo ma poi la scelta è ricaduta su Emma, mamma di Paola. Comunque il rapporto tra le due resta importante. La showgirl ha rivelato: “È speciale, mi è stata vicino durante tutta la gravidanza. Se non ci fosse stata lei, non avrei potuto mantenere mio figlio e questo lo sanno tutti”.

Proprio Barbara D’Urso aveva voluto Paola Caruso anche a La Pupa e il Secchione, reality da lei condotto. A causa di uno screzio con Mila Suarez, durante il quale Paola ha alzato le mani nei confronti della concorrente, è stata espulsa. Enorme il dispiacere di Barbara, che però non ha potuto far altro. Nella puntata successiva, però, la conduttrice ha invitato Paola per chiarire la situazione con Mila, che un po’ forzata ha alla fine chiesto scusa alla ex Bonas per averla provocata parlando di suo figlio Michele: le sue parole avevano infatti indotto Paola all’uso della violenza.

