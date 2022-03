Paola Caruso lascia la Pupa e il Secchione Show?/ “Non solo si è fatta venire…”

Paola Caruso abbandona il cast de “La pupa e il secchione”? L’indiscrezione

Paola Caruso non parteciperà più al programma “La pupa e il secchione show”. L’indiscrezione è stata lanciata da Deianira Marzano sulle sue storie Instagram. Nel corso della prima puntata, Paola Caruso era intervenuta in collegamento con Barbara D’Urso e aveva spiegato di non poter essere presente per motivi di salute. La showgirl aveva poi specificato che nel caso in cui le condizioni glielo avessero consentito on sarebbe mancata nella seconda puntata. Paola Caruso però avrebbe deciso di abbandonare definitivamente il reality. Pochi minuti fa Deianira Marzano lo avrebbe comunicato sui suoi profili social: “Super spoilerone. Non solo Paola Caruso si è fatta venire le mosse a terra nell’albergo per la moquette ma ha deciso che non parteciperà più assolutamente alla Pupa e il Secchione”. Poco prima del debutto del programma, è finita in ospedale a causa di una brutta crisi allergica dovuta alla moquette presente nell’albergo dove era stata rinchiusa dallo staff per la quarantena. Per il momento non si conoscono ulteriori dettagli e non è arrivata né una conferma né una smentita da parte di Paola Caruso su questa notizia.

Solo qualche giorno fa, però, Paola Caruso aveva espresso su Instagram la sua voglia di entrare al più presto nello storico format di Italia Uno. Un ritorno in tv dopo la recente partecipazione a Back to school con Nicola Savino. Le sue condizioni fisiche potrebbero non essere migliorate oppure potrebbero essere insorte delle complicazioni con la produzione. Paola Caruso è stata spesso ospite nel salotto televisivo di Barbara D’Urso e questa mancata partecipazione ha destato qualche sospetto.

Paola Caruso è stata abbandonata dal compagno durante la gravidanza. Da quel momento però non c’è stata nessuna riconciliazione e la situazione anche negli ultimi tempi non ha avuto miglioramenti. La soubrette è intervenuta a Verissimo a gennaio e in quell’occasione ha avuto odo di ripercorrere la sua vita professionale e privata. Paola si è commossa vedendo le immagini del figlio Michele. Ai microfoni di Silvia Toffanin, Paola ha rivelato: “Faccio da mamma e da papà, non è facile perché sono sola. Volevo dare a Michelino qualcosa in più ma purtroppo non sono riuscita”. Paola non è riuscita a trovare un punto d’incontro con l’imprenditore Francesco Caserta che però ha cercato di difendersi raccontando la sua versione dei fatti: “Io posso solo dire che non è vero nulla di quello che stanno dicendo sul mio conto, perché le cose sono andate diversamente e soprattutto nessuno è scappato”.

Paola Caruso aveva invece dichiarato al Settimanale Chi: “Mi sono accorta di essere incinta durante le registrazioni di “Pechino Express”, l’ho detto subito al mio compagno ed era al settimo cielo. Vivevamo insieme a casa sua, era tutto perfetto, poi durante l’estate se n’è andato senza dire niente e mi ha mandato i carabinieri e sua sorella a buttarmi fuori di casa”. Paola è sempre stata convinta che Francesco sia stato condizionato dalla madre: “So di non essere mai piaciuta a sua madre e immagino che si sia fatto condizionare, tanto da rispondere al mio avvocato che sono solo una pazza che si sta inventando tutto. Se sarà necessario chiederò il test del Dna, non pensavo che potesse andare così”.











