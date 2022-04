Paola Caruso, le scuse dopo la squalifica a La Pupa e il Secchione/ Ma si temono nuove polemiche perché…

Dopo la squalifica, Paola Caruso torna a La Pupa e il Secchione Show. Lo fa, naturalmente, per scusarsi con gli autori e con il pubblico, dopo il clima rovente della settimana scorsa. Ricordiamo che la showgirl era stato espulsa dal programma per essere arrivata alle mani con Mila Suarez. Già in puntata la Caruso si era mostrata dispiaciuta per l’accaduto, salvo poi esplodere di rabbia nei confronti della modella sudamericana, accusandola di violenza psicologica.

Paola Caruso squalificata/ La madre:"Le tro*e vanno avanti, le persone perbene no"

In molti, quindi, temono che anche questa sera Paola Caruso possa perdere la testa se si dovesse tornare sull’argomento. D’altra parte la pupa aveva preso male la squalifica e il conseguente allontanamento. La polemica, non a caso, si è poi protratta sui social media, dove Paola aveva fatto valere le sue ragioni, confrontandosi coi suoi fan.

Flavia Vento vs Paola Caruso: "Urla e mi sputa addosso!"/ "Mi può attaccare il Covid"

Paola Caruso vs Mila Suarez, le scuse a La Pupa e il Secchione, ma c’è chi si aspetta un nuovo scontro

Proprio attraverso i social, la Caruso era tornata alla carica nei confronti di Mila Suarez, attribuendole parecchie responsabilità per l’epilogo della lite. Paola ha infatti spiegato di essersi sentita attaccata e di aver vissuto gli attacchi di Mila come una vera e propria violenza psicologica. Se qualche utente è sembrato in disaccordo con la linea della pupa, in molti le hanno dato ragione, pur non giustificando il suo gesto violento. Proprio per questo motivo, questa sera, Paola Caruso prenderà parte alla trasmissione di Barbara D’Urso. Liti e polemiche permettendo, l’ex pupa ammetterà di aver esagerato nella scorsa puntata e chiederà scusa al pubblico di Canale 5.

LEGGI ANCHE:

Barbara D'Urso furiosa con Paola Caruso "Non accetto aggressioni"/ Lei: "È ingiusto!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA