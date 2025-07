Paola Caruso tra lacrime e rabbia: il figlio Michele malato e il matrimonio saltato con Gianmarco. “Ecco come stanno le cose”. La decisione choc.

“Annullato il matrimonio con Gianmarco“. Queste le parole di Paola Caruso, che a breve doveva sposarsi con il fidanzato. La sua recente intervista a Verissimo ha infatti lasciato tutti senza parole, soprattutto per le sue rigide dichiarazioni sull’ex compagno: “Non posso fare diversamente. Non lo penso più e non lo voglio più“. Negli ultimi anni la celebre showgirl ha dovuto affrontare grandi dolori, come quello per la malattia del figlio Michele il quale, come ormai è risaputo, è rimasto colpito da un’infezione al nervo sciatico dopo un’iniezione errata mentre si trovava in vacanza coi genitori in Egitto.

Paola Caruso ha poi portato il figlio negli Stati Uniti per fronteggiare una delicatissima operazione. Come sta oggi? Ancora non si sa, perchè la showgirl sta cercando di tenere privata quella parte particolare della sua vita. A Verissimo si è però confidata con Silvia Toffanin rispetto al matrimonio saltato con Gianmarco: “Era tutto pronto e organizzato per il matrimonio. Ho investito due anni della mia vita. In questi mesi ho scoperto delle cose che mi hanno lasciato basita”, ha raccontato a Canale 5, “Già nella vita è difficile avere una relazione a due, figurati una relazione a quattro. Eravamo io, lui, la madre di suo figlio, che io ho denunciato, e il padre di mio figlio“.

Paola Caruso choc a Verissimo: “Gianmarco mi ha lasciata sola quando ero in America”

“Lui mi ha lasciato sola quando ero in America per l’operazione di Michelino“, ha continuato Paola Caruso, “Penso che lui sarebbe dovuto venire a sostenermi. Lui lo sapeva che stavo andando fuori di testa“. Successivamente, ha chiarito anche alcuni retroscena sul loro fidanzamento dichiarando di aver scoperto alcune bugie da parte dell’ex Gianmarco e di avere dei dubbi sulla sua fiducia: “Comincio a credere che lui potrebbe aver avuto una doppia relazione”.