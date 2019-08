Paola Caruso: “No al Grande Fratello Vip spagnolo”/ “Michelino è la mia priorità”

Paola Caruso dice no al Grande Fratello Vip. L’ex Bonas, oggi completamente immersa nel suo ruolo di mamma, in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Mio, ribadisce la volontà di mettere da parte momentaneamente il lavoro dando la precedenza al figlio Michelino. “Mi avevano offerto di partecipare al Grande Fratello Vip spagnolo ma ho rifiutato perché non voglio separarmi da mio figlio. Ora voglio dedicarmi a lui, il lavoro arriverà”, ha dichiarato al noto settimanale. Paola che sta crescendo da sola il suo bambino, ha così deciso di rifiutare quelle proposte lavorative che la porterebbero lontano dal suo bambino. Chiudersi in una casa per settimane senza avere la possibilità di vedere il figlio e sapere come sta, dunque, non fa per lei.

PAOLA CARUSO: “MIO FIGLIO MICHELINO PRIMA DI TUTTO”

Michelino viene prima di tutto e di tutti per Paola Caruso che, da quando è diventata mamma, ha capito cosa conta davvero nella vita. La showgirl sta così trascorrendo un’estate all’insegna dell’amore. Paola, infatti, si sta dedicando completamente al suo bambino che può godere anche dell’affetto di due nonne materne che la Caruso sta frequentando anche in questa calda estate. Paola, però, ha trovato tempo anche per l’amore. La showgirl, infatti, sta frequentando l’ex tentatore di Temptation Island e modello Moreno Merlo. Pur stando bene con lui, però, Paola non vuole bruciare le tappe e preferisce andarci con i piedi di piombo mettendo il bene di Michelino davanti a tutto. “Moreno è un caro amico, ci stiamo conoscendo. Ancora è presto per sbilanciarsi. Sono mamma e preferisco andarci cauta. È una bella persona, poi si vedrà!”, ha detto Paola Caruso.

