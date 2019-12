Paola Caruso, pace con l’ex Francesco Caserta?/ Foto: like del padre di Michelino

Il Natale che si è appena concluso potrebbe aver giovato a Paola Caruso e al suo ex, Francesco Caserta, nonché padre biologico del piccolo Michelino. Secondo quando segnalato dagli utenti del web, di recente, tra i due ci sarebbe stato un reciproco scambio di like, un evento, di certo inatteso, che avrebbe fatto pensare a un’improvvisa riappacificazione dopo i contrasti del passato. Paola Caruso e il padre del piccolo Michelino, lo ricordiamo, si sono lasciati quando l’ex bonas di Avanti un altro era in attesa del loro bambino. Il rapporto, stando a quanto ha sempre rivelato la showgirl calabrese, si sarebbe concluso nel peggiore dei modi, con Caserta intenzionato a tagliare totalmente fuori dalla sua vita entrambi, e determinato a non riconoscere la paternità di suo figlio. Oggi, però, le cose fra loro potrebbero essere cambiate e, probabilmente complice anche la calda atmosfera natalizia che si è appena conclusa, tra i due potrebbe essere tornato il sereno.

PAOLA CARUSO, PACE CON FRANCESCO CASERTA? TUTTI GLI INDIZI IN UNA FOTO

L’indiscrezione su un presunto ricongiungimento tra Paola Caruso e il suo ex, Francesco Caserta, è stata resa nota in queste ore da IsaeChia. Se fosse confermata, naturalmente, potrebbe riservare al piccolo Michelino il regalo più bello, anche se tutti gli indizi sembrano già confermare i rumors resi noti dai fan della showgirl. In una delle sue ultime condivisioni su Instagram, in cui in particolare l’ex bonas di Avanti un altro immortala suo figlio alla guida di una fiammante Ferrari giocattolo, a parlare è soprattutto una eloquente didascalia, che sembra suggerire che qualcosa, nelle loro vite, sia cambiata: “Babbo Natale esiste davvero… e i desideri si avverano a Natale”, scrive la showgirl. In aggiunta, la Caruso sceglie di accostare all’immagine una serie di hashtag, tra i quali spicca, in particolare, quello in cui scrive #ugualeapapà. Che il desiderio di cui parla mamma Paola Caruso sia proprio quello – già diverse volte espresso nel corso delle sue tante apparizioni televisive – di dare un padre al suo piccolo Michele?





