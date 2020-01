Paola Caruso/ Floriana attacca: “Sei una ciavattara!”, lo scontro (Domenica Live)

Paola Caruso torna nel salotto di Domenica Live per chiarire alcune questioni portate a galla da Floriana Secondi, ma soprattutto dal suo ex, Daniele Pompili. Secondo Pompili, infatti, Floriana avrebbe un flirt con Moreno Merlo, ex della Caruso, e molto presto i due potrebbero annunciare il loro fidanzamento. Paola Caruso, però, è interessata a quello che ha da dire la sua nuova rivale e nello studio di Barbara D’Urso si presenta munita di un’insolita attrezzatura: “lei sa delle cose molto gravi su di me che vorrei mi dicesse”, dice l’ex bonas di avanti un altro, sfoggiando per la prima volta occhiali da lettura, carta e penna; “prendo appunti, così poi le rispondo”, continua la showgirl, in attesa di scoprire cosa abbai da dirle la sua nuova nemica. Floriana Secondi, però, attacca e, dopo aver imitato la Caruso portando in scena un’improbabile scenetta di una gallina, tuona: “Levati sta cartellina, mi sembri te la presentatrice. La cartellina, gli occhialetti, una settimana che non ci vediamo e cosa hai fatto, hai preso la laurea di quelle veloci? Mi sorprende – tuona Floriana – sono la coatta di sempre, tu sei una ‘ciavattara’. Io sono una coatta imborghesita”. (Agg. di Fabiola Iuliano)

PAOLA CARUSO E LO SCONTRO CON FLORIANA SECONDI

Non è un bel periodo per Paola Caruso, sempre più agguerrita e al centro delle pagine di gossip. La showgirl incontrerà il suo ormai ex Moreno Merlo nella puntata di Domenica Live di oggi, 26 gennaio 2020, a distanza di pochi giorni dall’ultima bufera che si è abbattuta su di lei. Ormai sempre più vicino a Floriana Secondi, il dj infatti non ha esitato a prendere le difese dell’ex gieffina quando i fan della Caruso l’hanno attaccata sui social. Merito del precedente incontro fra i due volti noti dei salotti dursiani, avvenuto a Pomeriggio Cinque lo scorso martedì. “Mi sembra assurdo. Leggere sotto le mie foto e il mio profilo Instagram commenti (pochi per fortuna) dei sostenitori della Caruso che mi dicono di stare attenta perché lei ha molti follower giovani che la seguono. Ho capito bene? Sono stata minacciata”, ha detto la Secondi sui social, chiedendo ai fan anche di rivedere la clip del confronto televisivo con la showgirl. Clicca qui per guardare il video di Floriana Secondi e Paola Caruso. Sembra proprio che le parti si siano in qualche modo invertite: non poco tempo fa era proprio l’ex gieffina ad affrontare i salotti Mediaset per mettere uno stop al presunto ex Daniele Pompili, ora invece è il turno dell’ex Bonas.

PAOLA CARUSO, GLI HATERS CREDONO AL SUO EX

Paola Caruso è davvero gentile come appare sul piccolo schermo oppure si tratta solo di una finta? Un dubbio che serpeggia sempre di più in seguito all’attacco ricevuto dalla showgirl da parte di Floriana Secondi a Pomeriggio Cinque: “Non sei così simpatica e carina come vuoi far credere in tv. Dietro le quinte, sei una persona completamente diversa”. Parole dure che unite alla mancanza di educazione lamentata dall’ex gieffina hanno permesso a Barbara d’Urso di far esplodere l’ennesimo caso. Mentre la Caruso sui social è impegnata a mostrare le unghie appena rifatte e i suoi outfit, la Secondi continua in qualche modo ad attaccare: “Torneranno” dice con diverse emoji sorridenti, infilando fra gli hashtag sia il nome di Moreno Merlo sia definizioni come miglior amico, amici, felice e molto altro ancora. La Caruso di contro ha appena regalato due scatti hot a tutti i fan: un breve shooting che la vede in lingerie, dal colore scuro con merletti in rosa antico. Clicca qui per guardare le foto di Paola Caruso. Mentre alcuni fan perdono la testa, altri invece preferiscono ricordarle che in quanto mamma dovrebbe procedere con cautela verso nuove relazioni. “Sei bella ma troppo ingenua”, scrive un’ammiratrice, “spero che il prossimo fidanzato tu lo scelga meglio. Ora hai un figlio da tutelare”. Fra i commenti troviamo comunque anche un’affermazione di Daniele Pompili: “Bella dentro e bella fuori Paoletta”, dice il presunto ex della Secondi.



