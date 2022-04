Paola Caruso squalificata/ La madre:”Le tro*e vanno avanti, le persone perbene no”

Nell’ultima puntata de La Pupa e il Secchione, ha destato non poco clamore la squalifica di Paola Caruso, colpevole di aver alzato le mani contro Mila Suarez. La showgirl ha reagito in modo violento alle parole della “collega” che l’aveva toccata nel suo essere madre. Accuse che Paola non ha accettato, reagendo in maniera piuttosto dura e schiaffeggiando Mila. Gesti che non sono piaciuti affatto alla redazione, che ha squalificato la Caruso e costretto la Suarez ad una settimana di isolamento a causa delle sue provocazioni. Qualche giorno dopo i fatti, Paola si è difesa sui social.

La Caruso, su Instagram, ha scritto: “L’aggressività nasce da un istinto naturale che tende all’autodifesa. Spesso è una risposta ai sentimenti di ingiustizia e disperazione. La violenza psicologica è un abuso emotivo che ha come componente un aspetto socio culturale. Mentre l’aggressività mira all’auto protezione, la violenza si concentra sul controllo dell’altro. L’aggressività cui avete assistito ieri sera (e di cui comunque, ancora una volta mi scuso) nasce da un istinto di autodifesa che ho maturato in questi tre anni. Chi conosce la mia maternità sa bene di cosa parlo. Quella violenza verbale ingiustificata l’ho vissuta come un abuso nei confronti di mio figlio e della mia storia di madre e questo non lo consento a nessuno. In moltissimi mi avete scritto e compreso e di questo vi ringrazio”.

Paola Caruso squalificata da La Pupa e il Secchione: interviene la madre

Dopo la squalifica di Paola Caruso da La Pupa e il Secchione per il comportamento poco appropriato e violento, sono arrivate le scuse social. La showgirl ha dunque spiegato che i suoi gesti sono stati una reazione alle accuse della collega, che aveva preso di mira suo figlio: dunque un modo per difendere il piccolo Michele, che da tre anni Paola cresce da sola. A difendere la showgirl anche la madre Irma, ritrovata proprio pochi anni fa in diretta tv.

La donna, inizialmente, aveva scritto: “Che schifo ma come si fa i lecchini vanno avanti e le T. Mia figlia è una persona perbene tutti contro di lei. I concorrenti sono pagliacci, ridicoli… vergognatevi per quello che avete fatto a Paola“. Nella stories successiva, la signora Irma ha leggermente corretto il tiro, utilizzando termini più pacati: “Che schifo, tutti contro di lei quando mia figlia è una persona perbene. E niente, nella vita vanno avanti i lecchini. Vergognatevi per quello che avete fatto a Paola”. Insomma, la squalifica e la presa di posizione nettamente contraria al suo comportamento di Barbara D’Urso non sono affatto andate giù alla mamma della Caruso.

