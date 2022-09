Paola Caruso sul red carpet a Venezia con il fidanzato, chi è?/ Scatto social e…

Paola Caruso presenta il fidanzato sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia, chi è?

Paola Caruso ha sfilato sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia accanto ad un nuovo amore. Paola è apparsa raggiante e felice in compagnia del compagno Francesco Zaffagnini. Lo sportivo e Paola hanno pubblicato sui rispettivi profili social le foto del red carpet. Francesco in passato è stato fidanzato con Samantha Curcio. Paola Caruso e Francesco sono apparsi innamoratissimi e affiatati sotto i riflettori. Dopo aver archiviato la storia d’amore con il pugile Dario Socci, Paola ha ritrovato la serenità. La Caruso ha sofferto molto per amore ma ora con Francesco sembra che le cose possano andare in modo diverso. Entrambi sono apparsi a loro agio davanti ai riflettori senza provare alcun imbarazzo.

Fino al momento del red carpet, Paola Caruso aveva mantenuto il riserbo sulla storia che stava vivendo. Probabilmente però le cose stanno andando bene visto che la Caruso si è sentita di ufficializzare la relazione proprio sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia. Paola Caruso ha avuto una relazione in precedenza con Dario Socci ma dopo sei mesi la relazione naufragò. Il pugile aveva cercato di riconquistarla ma invano. Con Dario le cose non sono andate come previste ma ad unirli c’è il figlio Michelino.

Paola Caruso e Dario Socci si sono lasciati a luglio dello scorso anno. Secondo la soubrette, la storia d’amore sarebbe terminata per diverse visioni di vita, e si sarebbero resi conto di non essere fatti l’uno per l’altro . L’ex bonas di “Avanti un altro” ha dichiarato: “Come avrete notato, da inizio giugno non ci sono più storie e post con Dario. La nostra storia è finita perché abbiamo capito che non c’erano i presupposti per un percorso comune“.

Dopo qualche settimana di silenzio, l’ex aveva deciso di scrivere una lettera sul Settimanale Dipiù e in quell’occasione aveva chiesto alla Caruso una seconda possibilità: “Non posso essere padre e non posso essere un buon compagno. Rimango una brava persona, un uomo affidabile che continuerà a pensare a te e sarà sempre lì se avrai bisogno di lui. Che ti amerà di nuovo, se vuoi. Ma non subito, perché prima devo pensare alla mia carriera. Ti piacerebbe aspettarmi e un giorno darci una seconda possibilità?”. Paola Caruso però aveva preferito non rispondere chiudendo in modo definitivo la storia d’amore con Socci. A causare la rottura la distanza. Dario era sempre in giro per il mondo a causa del suo lavoro e questo aspetto avrebbe fatto capitolare la loro relazione.

